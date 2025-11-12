اولادقباد: طلای کشورهای اسلامی را به مردم ایران تقدیم میکنیم
مسلم اولادقباد، ملیپوش تیم فوتسال ایران، پس از بازگشت از رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی تأکید کرد کسب این مدال طلا را به مردم ایران تقدیم میکند و وعده داد تیم ملی برای تکرار قهرمانی در جام ملتهای آسیا با تمام توان به میدان خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتسال ایران که شب گذشته با برتری برابر مراکش موفق شد عنوان قهرمانی مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی را از آن خود کند، صبح امروز به کشور بازگشت.
مسلم اولادقباد، ملیپوش فوتسال کشورمان، پس از ورود به ایران در گفتوگو با خبرنگاران گفت: از مردم عزیز ایران تشکر میکنم که در تمام این مدت دلشان با ما بود. بازیهای سختی پشت سر گذاشتیم و هرچند در مرحله گروهی عملکردمان به اندازه انتظار نبود، اما خوشبختانه در فینال نمایش خوبی داشتیم و توانستیم قهرمانی را به دست بیاوریم. این طلا را تقدیم مردم عزیز کشورمان میکنیم.
وی درباره غیبتش در اردوی قبلی تیم ملی اظهار داشت: تیم ملی و پیراهن آن از هر چیزی مهمتر است. هر بازیکنی که این لباس را میپوشد، با دل و جان تلاش میکند تا پرچم ایران را بالا ببرد. مسائل حاشیهای اهمیت ندارد و خدا را شکر که توانستیم با این قهرمانی دل مردم را شاد کنیم.
اولادقباد در پایان در پاسخ به پرسشی درباره هدف تیم ملی در جام ملتهای آسیا گفت: ما ایران هستیم و همیشه برای قهرمانی به میدان میرویم. تاکنون ۱۴ بار قهرمان آسیا شدهایم و هدفمان تکرار این عنوان است. البته باید بگویم تیمهای آسیایی پیشرفت زیادی کردهاند و کار سختی در پیش داریم، اما مطمئن باشید تمام توانمان را برای موفقیت کشورمان میگذاریم.