طیبی: سطح بازیهای کشورهای اسلامی از جام ملتها بالاتر بود
کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران با اشاره به کیفیت بالای رقابتهای کشورهای اسلامی در ریاض، قهرمانی تیمش را نتیجه همدلی و ازخودگذشتگی بازیکنان دانست و این موفقیت را به مردم ایران تقدیم کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتسال ایران پس از قهرمانی در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی که در ریاض برگزار شد، عصر امروز وارد تهران شد. حسین طیبی، کاپیتان تیم ملی، در گفتوگویی پس از ورود به ایران اظهار کرد: امیدوارم با این قهرمانی توانسته باشیم دل مردم را شاد کنیم.
او درباره کیفیت رقابتها گفت: به نظر من، به واسطه حضور تیم مراکش، سطح این بازیها از جام ملتهای آسیا هم بالاتر بود. مراکش یکی از قدرتهای بزرگ فوتسال دنیاست و عملکرد چند سال اخیرش این موضوع را ثابت میکند.
کاپیتان تیم ملی در خصوص عملکرد ایران در طول مسابقات توضیح داد: بازی اول را ۲-۲ مساوی کردیم؛ به نظرم نمایش خوبی داشتیم اما در برخی لحظات تمرکز خود را از دست دادیم. مقابل افغانستان هم کار سختی داشتیم اما رفتهرفته هماهنگتر شدیم و در فینال با تمرکز بالا بازی کردیم. با احترام به تیم مراکش، به نظرم میتوانستیم با اختلاف بیشتری پیروز شویم. مهم این بود که قهرمان شدیم و این قهرمانی را به مردم عزیز ایران تقدیم میکنیم.
طیبی درباره همگروهی با تیمهای عربستان، مالزی و افغانستان گفت: تمام تیمهای آسیایی با جذب مربیان بزرگ دنیا در حال پیشرفت هستند. گروه ما بسیار سخت بود؛ عربستان مقابل مراکش ۳-۳ کرد، مالزی تیمی قدرتمند است و پیشرفت افغانستان هم قابل توجه است. امیدوارم بتوانیم از این عنوان قهرمانی دفاع کنیم.
او درباره وضعیت بازیکنان نیز اظهار داشت: چند نفر از بازیکنان دچار آنفولانزا و مسمومیت شدند اما با ازخودگذشتگی در میدان حاضر شدند و کمک کردند. تیم بودن در چنین شرایطی معنا پیدا میکند.
کاپیتان تیم ملی در پایان از حمایتهای رئیس فدراسیون فوتبال قدردانی کرد و گفت: از آقای تاج بابت حمایتهای همیشگیشان تشکر میکنم و از ایشان میخواهم در مسیر پیشرو نیز کنار ما باشند. در اندونزی کار سختی داریم و امیدوارم باز هم جام قهرمانی را از دستان آقای تاج بگیریم.