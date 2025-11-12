خبرگزاری کار ایران
اسکوچیچ عزادار شد

اسکوچیچ عزادار شد
دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور، در پی درگذشت یکی از بستگان نزدیکش عزادار شد و برای حضور در مراسم سوگواری، چند روزی در کشور خود خواهد ماند.

به گزارش ایلنا،  دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور، شب گذشته با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، از درگذشت یکی از اقوام نزدیکش خبر داد.

بر اساس گزارش‌ها، دایی اسکوچیچ که از مدت‌ها پیش با بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کرد، در نهایت دار فانی را وداع گفت تا سرمربی تراکتور در غم از دست دادن یکی از عزیزان خود سوگوار شود.

این فرد تنها یکی از بستگان نزدیک اسکوچیچ نبود، بلکه در دوران حرفه‌ای او نیز نقش مهمی ایفا کرده و از حامیان اصلی وی در مسیر ورزشی‌اش به شمار می‌رفت. گفته می‌شود حضور و حمایت معنوی او در کنار سرمربی کروات، همواره انگیزه‌ای مضاعف برای اسکوچیچ بوده است.

با توجه به تعطیلی تمرینات تیم فوتبال تراکتور در این مقطع، اسکوچیچ فرصت خواهد داشت تا در مراسم سوگواری شرکت کرده و پس از پایان آن، برای ازسرگیری تمرینات به ایران بازگردد.

