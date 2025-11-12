خبرگزاری کار ایران
بیانیه باشگاه استقلال: فوتبال بازتاب فرهنگ و اخلاق ایرانی است
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران در بیانیه‌ای تاکید کرد که فوتبال تنها میدان رقابت نیست، بلکه بازتابی از فرهنگ، اخلاق و روح جمعی جامعه است و باید خانه‌ای برای آرامش خانواده‌ها باشد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال، این باشگاه در بیانیه ای نوشت:

فوتبال برای ما تنها میدان رقابت نیست؛ آینه‌ای است از روح جمعی و فرهنگ دیرپای این سرزمین.

در غوغای بازی، ما در جست‌وجوی معنایی ژرف‌تر از برد و باخت‌ایم؛ همان جایی که حرمت انسان، آرامش خانواده و نجابت رفتار، جان ورزش را معنا می‌بخشد.

استقلال، فرزند اصالت و حافظ منش ایرانی است؛ نسلی که آموخته است در میدان نبرد، جوانمردی را پاس بدارد و در اوج هیجان، ادب و احترام را فراموش نکند.

ما باور داریم قدرت حقیقی نه در فریاد، که در وقار است؛ نه در خشونت، که در احترام.

از همه‌ی آنان که دل در گرو این بازی و این وطن دارند، می‌خواهیم که به یاد آورند:

فوتبال، زبان دوستی است؛ نه مرز جدایی.

با امید به روزی که ورزش ما، خانه‌ی آرامش خانواده‌ها و پژواک فرهنگ ایرانی باشد.

باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران

تهران – ۱۴۰۴

