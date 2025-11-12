تاج: قهرمانی فوتسال نتیجه جوانگرایی و برنامهریزی دقیق بود
رئیس فدراسیون فوتبال با تمجید از عملکرد تیم ملی فوتسال پس از قهرمانی در بازیهای کشورهای اسلامی، جوانگرایی را عامل اصلی موفقیت این تیم دانست و تأکید کرد دیدار دوستانه تیم ملی ایران با اسپانیا هنوز نهایی نشده است.
به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در مراسم استقبال از تیم ملی فوتسال پس از کسب عنوان قهرمانی در بازیهای کشورهای اسلامی، با بیان اینکه ارزیابی مثبتی از عملکرد این تیم دارد، گفت: از روند جوانگرایی و اقدامات انجامشده در تیم ملی فوتسال رضایت دارم. همین تیم مراکش که در ریاض شکست دادیم، چندی پیش ما را در آستانه صعود به نیمهنهایی جام جهانی حذف کرده بود. خوشحالم که تیمی جوان و باانگیزه توانست به مدال طلا دست یابد.
وی در ادامه درباره وضعیت سایر تیمهای ملی فوتبال در ردههای مختلف اظهار کرد: در روزهای اخیر، تیمهای ملی امید، بانوان و بزرگسالان اعزام شدهاند یا در آستانه اعزام هستند. بیش از نیمی از اعزامهای ورزشی کشور مربوط به فوتبال است. ما برای فوتسال هر آنچه لازم بود انجام دادیم و همین رویکرد را برای تیمهای ملی بزرگسالان و بانوان نیز دنبال میکنیم.
رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی ایران با اسپانیا در فیفادیهای آینده، توضیح داد: در حال حاضر هیچ چیز قطعی نیست. در صورت نهایی شدن هر بازی، اطلاعرسانی رسمی انجام خواهد شد.
تاج همچنین درباره مشکل صدور روادید برخی از اعضای تیم ملی فوتبال برای سفر به العین امارات گفت: دریافت ویزا برای دبی آسانتر از العین است، اما خوشبختانه پس از چند ساعت معطلی مشکل حل شد و تیم ملی همان روز به العین رفت تا پرواز چارتر از دست نرود.