شوخی امباپه با اوپامکانو: بایرن بزرگ است، اما بهتر از آن هم وجود دارد!

به گزارش ایلنا، امباپه که این روزها با پیراهن رئال مادرید تنها دو گل تا رسیدن به مرز ۴۰۰ گل در دوران حرفه‌ای فاصله دارد، در آستانه بازی حساس تیم ملی فرانسه برابر اوکراین در پارک دو پرنس پاریس، پاسخگوی پرسش خبرنگاران شد. این مسابقه می‌تواند صعود رسمی خروس‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کند.

کاپیتان تیم ملی فرانسه در ابتدای نشست، با اشاره به دهمین سالگرد حملات تروریستی باتاکلان، گفت:«پیش از هر چیز می‌خواهم از طرف بازیکنان و کادرفنی چند کلمه بگویم. شاید فردا فرصتی برای صحبت در این‌باره نباشد. فردا روزی خاص است؛ می‌خواهیم یاد کسانی را که در آن حادثه آسیب دیدند زنده نگه داریم. می‌دانیم روز شادی نخواهد بود، اما بزرگداشت این روز اهمیت زیادی دارد.»

او درباره خاطرات خود از آن شب تلخ افزود:«در آن زمان در موناکو بودم و مسابقه را از تلویزیون می‌دیدم. وقتی خبرها را شنیدم، مثل همه مردم ترسیدم؛ چون آن اتفاق به خانه ما نزدیک بود و والدینم هنوز در بوندی زندگی می‌کردند. با خانواده تماس گرفتیم و شاهد صحنه‌های هولناک بودیم. غم و اندوه همه‌جا را فراگرفته بود. ده سال بعد از آن شب بازی کردن حس خاصی دارد؛ البته نه از نوع مثبت، اما می‌خواهیم با بهترین عملکرد خود ادای احترام کنیم.»

امباپه همچنین درباره عملکردش در سال‌های اخیر گفت:«بازیکن باید همیشه پیشرفت کند. امیدوارم ام‌باپه سال ۲۰۲۶ بهتر از ام‌باپه ۲۰۲۵ باشد. همیشه دنبال رشد و تحول هستم، چه در زمین فوتبال و چه در زندگی شخصی.»

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تمجید از رایان شرکی، ستاره جوان فرانسوی منچسترسیتی، پرداخت و گفت:«شرکی بازیکن خاصی است؛ استعداد ذاتی و فوق‌العاده‌ای دارد. در منچسترسیتی و تیم ملی خیلی خوب جا افتاده و شروعی عالی داشته است. امیدوارم همین مسیر را ادامه دهد.»

اما بخش جنجالی نشست مربوط به پاسخ امباپه درباره آینده دایوت اوپامکانو، مدافع بایرن مونیخ، بود. مدافعی که در آستانه تمدید قرارداد با بایرن یا احتمالاً انتقال به رئال مادرید قرار دارد. کاپیتان خروس‌ها با لبخند گفت:«او عملکرد درخشانی دارد؛ اعتمادبه‌نفس بالا، تمرکز عالی و از بهترین مدافعان جهان است. بایرن مونیخ باشگاه بزرگی است... اما باشگاه‌های بهتری هم وجود دارند (با خنده). البته نمی‌خواهم چیزی بگویم که باعث فشار روی او شود. وقتی درباره بازیکنی در این سطح صحبت می‌کنیم، طبیعی است که همه باشگاه‌ها خواهان جذبش باشند.»

امباپه در پایان درباره نقش جدید خود به‌عنوان کاپیتان فرانسه گفت:«در ابتدای کار، تازه‌کار بودم. اما حالا تجربه بیشتری دارم. رشد کرده‌ام، چه به‌عنوان بازیکن و چه به‌عنوان رهبر تیم. سعی می‌کنم نیازهای بازیکنان و کادرفنی را درک کنم و همه را در مسیر هدف بزرگمان، یعنی موفقیت در جام جهانی، هدایت کنم.»

