روانخواه: از نتیجه نه اما از عملکرد تیم مقابل روسیه راضی هستم
سرمربی تیم ملی فوتبال امید گفت: تیم روسیه از ما باتجربهتر بود و از عملکرد بازیکنانم مقابل این حریف راضی هستم.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، امید روانخواه، سرمربی تیم ملی امید پس از شکست ۲ بر صفر شاگردانش مقابل روسیه در تورنمنت ماناس، اظهار داشت: پیشبینی میکردیم بازیکنان روسیه مقداری از بازیکنان ما باتجربهتر باشند. ما هم بازیکنان باکیفیت و با استعدادی داریم اما میتوانم بگویم ۸۰ درصد از نفرات ما تازه در بزرگسالان کار میکنند و هنوز تعداد بازیهای آنها در این رده و لیگ برتر به ۲۰ نرسیده است.
وی افزود: از نتیجه راضی نیستم اما از عملکرد بازیکنان راضی هستم و به حریف نیز بابت این تیم خوب و باکیفیت تبریک میگویم.