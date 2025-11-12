برگزاری جلسه هماهنگی تورنمنت العین/ خبری از وقت اضافه نیست

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، عصر امروز با حضور مدیران و نمایندگان چهار تیم ایران، کیپ‌ورد، مصر و ازبکستان جلسه هماهنگی تورنمنت العین برگزار شد.

در این جلسه درباره قوانین تورنمنت و برنامه‌ریزی انجام شده برای برگزاری هر چه بهتر بازیها صحبت شد و آخرین هماهنگی‌ها صورت گرفت.

بر اساس قوانین مسابقات، در صورت تساوی تیم‌ها در ٩٠ دقیقه، پس از استراحت کوتاه بازیکنان، ضربات پنالتی تیم پیروز را مشخص خواهد کرد.

مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی، مهدی خراطی مدیر اجرایی تیم، پرهان خانلری پزشک تیم، تورج کشاورز مسئول پشتیبانی و مسعود اردشیر افسر امنیتی تیم ملی در این جلسه حضور داشتند.

نمایندگان ازبکستان نیز به دلیل اینکه هنوز به امارت سفر نکرده‌اند، بصورت وبیناری در این جلسه حضور پیدا کردند.

چهار تیم صعود کرده ایران، مصر، کیپ‌ورد و ازبکستان به جام جهانی، چهار تیم حاضر در تورنمنت العین را تشکیل می‌دهند.

ایران و کیپ‌ورد فردا از ساعت ١٩:٣٠ در ورزشگاه هزاء بین زائد به مصاف هم می‌روند و مصر و ازبکستان روز جمعه در همین ورزشگاه رودروی هم قرار می‌گیرند.

انتهای پیام/