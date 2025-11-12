به گزارش ایلنا، روبیالس پس از ماه‌ها سکوت، بار دیگر در برابر خبرنگاران درباره پرونده جنجالی خود واکنش نشان داد. او گفت:«من از دیگران عذرخواهی می‌کنم، اما از جنی هرموسو نه؛ چون از او اجازه گرفتم و او گفت "باشه". حکم دادگاه هرچه بگوید، من و جنی می‌دانیم حقیقت چه بود.»

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال اسپانیا تأکید کرد که به رأی صادرشده درباره محکومیتش اعتراض خواهد کرد، چراکه معتقد است آنچه رخ داده «تعرض جنسی» نبوده است. او در عین حال پذیرفت که رفتار او در جشن قهرمانی تیم ملی زنان اسپانیا «اشتباه» بوده:«همان‌طور که قبلاً هم گفته‌ام، باید بپذیرم اشتباه کردم. رفتارم در آن لحظه درست نبود و می‌بایست مثل یک رئیس فدراسیون عمل می‌کردم. اما واکنش‌ها بعد از آن بیش از اندازه و تحریف‌شده بود.»

روبیالس در ادامه دولت اسپانیا را متهم کرد که از این ماجرا برای اهداف سیاسی بهره‌برداری کرده است:«بلافاصله پس از آن اتفاق، جناح چپ کشور دست‌به‌کار شد. پدرو سانچز در شرایطی بود که برای تشکیل دولت به حمایت جدایی‌طلب‌ها نیاز داشت و این پرونده برایش منفعت داشت. همه‌چیز به‌گونه‌ای طراحی شد که "طوفان کاملی" ایجاد شود تا قانون عفو به تصویب برسد.»

او همچنین از رفتار یولاندا دیاز و ایرنه مونترو، دو وزیر زن کابینه اسپانیا، به‌شدت انتقاد کرد و گفت:«دیاز حق بدیهی فرض بر بی‌گناهی را از من گرفت، چیزی که هر شهروند اسپانیایی باید از آن برخوردار باشد. و مونترو که با قانون "تنها بله یعنی بله" باعث آزادی متجاوزان شد، هیچ مرجع اخلاقی برای سخن گفتن در این زمینه ندارد.»

روبیالس علاوه بر پرونده جنجالی، با پرونده دیگری نیز در دادگاه روبه‌رو است؛ این بار مربوط به قرارداد برگزاری سوپرجام اسپانیا در عربستان سعودی. او در این‌باره گفت:«سال‌هاست در دادگاه رفت‌وآمد دارم. هیچ پورسانتی برای سوپرجام وجود نداشت و من هرگز حق‌الزحمه‌ای دریافت نکرده‌ام. برعکس، جلوی فساد و دریافت کمیسیون در فدراسیون را گرفته‌ام. حتی زمانی که حق پخش جام حذفی را به من پیشنهاد دادند، رد کردم چون طبق قانون باید از طریق مزایده واگذار شود.»

