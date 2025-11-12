خبرگزاری کار ایران
مهمانان ویژه در کمپ تیم های ملی کشتی

گروه ورزشی فرشته‌های زمینی با ملی پوشان سرشاخ شدند

کودکان سندروم داون و اوتیسم گروه ورزشی فرشته های زمینی دارالشهدا منطقه 17 تهران امروز مهمان ملی پوشان کشتی بودند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، جمعی از کودکان و نوجوانان مبتلا به سندروم داون و اوتیسم از گروه ورزشی فرشته های زمینی دارالشهداء منطقه 17 تهران امروز مهمان ملی پوشان آزاد و فرنگی کار در کمپ تیم های ملی کشتی  شهید حاج قاسم سلیمانی بودند.

از نکات جالب توجه این دیدار سرشاخ شدن برخی از این کودکان با ملی پوشان کشتی بود.

