مهمانان ویژه در کمپ تیم های ملی کشتی
گروه ورزشی فرشتههای زمینی با ملی پوشان سرشاخ شدند
کودکان سندروم داون و اوتیسم گروه ورزشی فرشته های زمینی دارالشهدا منطقه 17 تهران امروز مهمان ملی پوشان کشتی بودند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، جمعی از کودکان و نوجوانان مبتلا به سندروم داون و اوتیسم از گروه ورزشی فرشته های زمینی دارالشهداء منطقه 17 تهران امروز مهمان ملی پوشان آزاد و فرنگی کار در کمپ تیم های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی بودند.
از نکات جالب توجه این دیدار سرشاخ شدن برخی از این کودکان با ملی پوشان کشتی بود.