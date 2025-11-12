خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
شکست تیم امید برابر روسیه در آغاز تورنمنت ماناس

شکست تیم امید برابر روسیه در آغاز تورنمنت ماناس
کد خبر : 1713293
تیم ملی فوتبال امید ایران در نخستین دیدار خود در تورنمنت بین‌المللی ماناس قرقیزستان با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب تیم زیر ۲۳ سال روسیه شد تا شاگردان امیدرضا روانخواه محک جدی‌ای در آغاز این رقابت‌ها بخورند.

به گزارش ایلنا، دیدار دو تیم ظهر امروز (چهارشنبه) از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران برگزار شد و در پایان، روس‌ها با بهره‌گیری از فرصت‌های خود در هر نیمه دو بار دروازه ایران را باز کردند.

امیدرضا روانخواه در این مسابقه ترکیب اصلی تیمش را با حضور محمد خلیفه، دانیال ایری، محمدمهدی زارع، ارشیا وثوقی‌فرد، مهدی مهدوی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، محمدجواد حسین‌نژاد، علیرضا صفری، سعید سحرخیزان، محمدحسین صادقی و افشین صادقی به میدان فرستاد.

در این دیدار موتورین(۳۳) و شانتالی(۷۵) برای روسیه گلزنی کردند و همچنین محمد خلیفه در دقیقه ۶+۹۰ یک پنالتی را هم مهار کرد. 

تیم امید ایران با وجود ارائه بازی منسجم در برخی دقایق، نتوانست از موقعیت‌های خود استفاده کند و در نهایت با شکست زمین را ترک کرد. شاگردان روانخواه در ادامه این تورنمنت، مقابل سایر تیم‌های حاضر از جمله قرقیزستان و بحرین قرار خواهند گرفت.

تیم امید ایران از ساعت ۱۶:۳۰ شنبه، ۲۷ آبان دومین بازی خود را در این تورنمنت مقابل قرقیزستان میزبان برگزار می‌کند.

