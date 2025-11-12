محرومیت سنگین استقلال با رای کمیته استیناف درباره شکایت رضا میرزایی

به گزارش ایلنا، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در پرونده استیناف‌خواهی باشگاه استقلال نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان، پس از بررسی مستندات و لوایح طرفین، اعتراض باشگاه را غیرموجه دانست و حکم بدوی را عیناً تأیید کرد.

در رأی صادره آمده است:«درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، به طرفیت رضا میرزایی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۵۷ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۶۲ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد...»

در ادامه این رأی، کمیته استیناف با رد ادعای باشگاه استقلال مبنی بر «شمول مرور زمان» در پرداخت دستمزد فصل نخست قرارداد، تصریح کرده است که مبنای محاسبه مرور زمان، تاریخ بروز اختلاف و مطالبه حق از سوی بازیکن است، نه تاریخ امضای قرارداد. بر همین اساس، استناد باشگاه در این زمینه را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.

همچنین کمیته استیناف در بخش دیگری از رأی خود به استناد باشگاه درباره «الزام بر مصالحه پیش از طرح دعوا» اشاره کرده و آن را فاقد اثر الزام‌آور دانسته است. در متن رأی آمده است که بند مورد استناد، صرفاً ناظر بر «تلاش برای صلح و سازش» بوده و ماهیتی اخلاقی دارد و نمی‌تواند موجب سلب صلاحیت ارکان قضایی فدراسیون فوتبال شود.

در خصوص ادعای باشگاه مبنی بر «عدم تحقق شرط پاداش سهمیه آسیایی» نیز، استعلام کمیته وضعیت بازیکنان خلاف ادعای استقلال را ثابت کرده و اعلام داشته است که باشگاه در فصل ۱۴۰۲–۱۴۰۱ با کسب ۶۲ امتیاز موفق به کسب سهمیه آسیایی شده است.

در پایان رأی تأکید شده است:«نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده؛ مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

بر اساس این حکم قطعی، باشگاه استقلال موظف است مبلغ ۱۵۷ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۶ میلیارد و ۶۲ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی به رضا میرزایی پرداخت کند.

انتهای پیام/