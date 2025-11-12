خبرگزاری کار ایران
ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی- ریاض؛

دختران بلندقامت ایران راهی رده‌بندی بازی‌های کشورهای اسلامی شدند

دختران بلندقامت ایران راهی رده‌بندی بازی‌های کشورهای اسلامی شدند
تیم ملی والیبال دختران ایران با پیروزی مقابل تاجیکستان به دیدار رده‌بندی بازی‌های کشورهای اسلامی رفت.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی والیبال زنان در چهارمین دیدار مرحله مقدماتی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به دومین پیروزی خود دست یافت.

شاگردان لی دو هی بعد از شکست دادن افغانستان(۳ بر صفر)،امروز (چهارشنبه ۲۱ آبان) به مصاف تاجیکستان رفتند.

دختران بلند قامت ایران در این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر و کسب امتیازات ۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۸، ۲۵ بر ۱۴به دومین پیروزی مرحله مقدماتی را در کارنامه خود ثبت کردند و راهی دیدار رده‌بندی شدند.

پیش از این ایران با نتیجه مشابه ۳ بر صفر مقابل آذربایجان و ترکیه شکست خورده بود اما با پیروزی مقابل افغانستان، صعودش به مرحله رده‌بندی قطعی شد.

مسابقات والیبال بازی‌های کشورهای اسلامی با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه مقدماتی در حال برگزاری است.

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های اول و دوم گروه در فینال و تیم‌های سوم و چهارم در بازی رده‌بندی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

تیم ملی والیبال دختران ایران ۲۲ آبان در مرحله رده‌بندی از ساعت ۹:۳۰ به مصاف تاجیکستان می‌روند.

فینال این دوره از رقابت‌ها نیز ۲۲ آبان ماه بین دو تیم ترکیه و آذربایجان برگزار خواهد شد.

آیتک سلامت، زهرا صالحی، شقایق حسن خانی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا مغانی، الهه پور صالح، سپینود دست برجن، معصومه قدمی، کیمیا کیانی و غزاله بستان بازیکنان تیم ملی والیبال زنان ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی هستند.

مژگان حسن زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، مهسا آراسته (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و ستنا آصفی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زنان در مسابقات والیبال ریاض هستند.

