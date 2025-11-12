برتری تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر تایلند

به گزارش ایلنا، شاگردان سلطانی فردا پنجشنبه ۲۲ آبان ماه در مرحله حذفی از ساعت ۱۴ به وقت ایران به مصاف تیم چین می روند.

تیم ملی آقایان با ترکیب محمدحسن سیاری، مرتضی عابدی، امیررضا احمدی، عبدالجلیل قرنجیک، ایمان بگ زاده، مهدی عباسی، محمد محمدنژاد، مهدی قربانی، محسن طلوعی، عرفان بخشنده، ابوالفضل جلائی، وحید سعادت پور با سرمربیگری بهروز سلطانی و حضور عادل طرفی مربی و فرزاد یزدانی مربی بدنساز و با سرپرستی جعفر محمدپور در این رویداد حضور پیدا کرده است.

