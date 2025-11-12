خبرگزاری کار ایران
مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تایلند ۲۰۲۵؛

برتری تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر تایلند

در ششمین روز از مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تایلند، تیم ملی بسکتبال با ویلچر آقایان برابر تیم میزبان به میدان رفت و این دیدار با نتیجه 73 بر 56 به سود ملی پوشان کشورمان به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، شاگردان سلطانی فردا پنجشنبه ۲۲ آبان ماه در مرحله حذفی از ساعت ۱۴ به وقت ایران به مصاف تیم چین می روند.

تیم ملی آقایان با ترکیب محمدحسن سیاری، مرتضی عابدی، امیررضا احمدی، عبدالجلیل قرنجیک، ایمان بگ زاده، مهدی عباسی، محمد محمدنژاد، مهدی قربانی، محسن طلوعی، عرفان بخشنده، ابوالفضل جلائی، وحید سعادت پور با سرمربیگری بهروز سلطانی و حضور عادل طرفی مربی و فرزاد یزدانی مربی بدنساز و با سرپرستی جعفر محمدپور در این رویداد حضور پیدا کرده است.

 

