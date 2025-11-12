خبرگزاری کار ایران
محمد عمری: برای حضور در جام جهانی تمام تلاشم را می‌کنم
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی کشورمان گفت: برای حضور در جام جهانی تمام تلاش خود را خواهم کرد و امیدوارم در این مسابقات مقابل مصر قرار بگیریم.

به گزارش ایلنا، محمد عمری که تیم ملی کشورمان را در تورنمنت العین همراهی خواهد کرد، در گفتگویی با رسانه‌ها در باره شرایط خود و تیم ملی کشورمان اظهار داشت: بابت راهیابی مجدد به تیم ملی خدا را شکر و از کادرفنی تشکر می‌کنم. امیدوارم جواب این اعتماد را به خوبی بدهم. باتجربه‌ها و با سابقه‌ها هم هوای جوان‌ها و نفراتی که تازه دعوت شده‌اند را دارند. امیدوارم با استفاده از تجربیات آن‌ها در آینده برای تیم ملی موثر باشیم.

وی ادامه داد: در تورنمنت خوبی شرکت می‌کنیم و مثل جام‌جهانی است. در باره تیم کیپ‌ورد دو، سه جلسه آنالیز داشته‌ایم. تیم خوبی هستند. برای بازی دوم هم فکر می‌کنم بهتر است که مقابل مصر قرار بگیریم. در جام جهانی شانس این که با تیمی شبیه مصر روبه رو بشویم زیادتر است.

مهاجم تیم ملی کشورمان درباره ارزیابی از شرایط خود و احتمال حضور در جام جهانی نیز خاطرنشان کرد: یک بار مقابل گل‌گهر گل زدم و آقای قلعه‌نویی بعد آن بازی دستی روی سرم کشید. برای من ارزش زیادی داشت. برای حضور در جام جهانی هم تمام تلاش خود را خواهم کرد.

