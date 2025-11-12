اعلام زمان بازگشت قهرمانان فوتسال از ریاض
ملیپوشان فوتسال پس از یک پیروزی درخشان مقابل مراکش، امروز به تهران بازمیگردند تا با استقبال هواداران، جشن قهرمانی را کامل کنند.
به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی فوتسال ایران پس از کسب عنوان قهرمانی در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی، امروز ساعت ۱۶:۴۰ از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور میشود.
شاگردان وحید شمسایی شب گذشته در دیداری تماشایی و پرگل، با نتیجه ۵ بر صفر تیم قدرتمند مراکش، قهرمان قاره آفریقا و تیم ششم ردهبندی جهانی را در هم کوبیدند و یک بار دیگر قدرت بلامنازع فوتسال ایران را به رخ کشیدند.
ملیپوشان بامداد امروز ریاض را به مقصد دوبی ترک کردند و پس از توقفی کوتاه، راهی تهران شدند تا عصر امروز با استقبال مسئولان فدراسیون، خانوادهها و هواداران به میهن بازگردند.