اعلام زمان بازگشت قهرمانان فوتسال از ریاض

به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی فوتسال ایران پس از کسب عنوان قهرمانی در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی، امروز ساعت ۱۶:۴۰ از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور می‌شود.

شاگردان وحید شمسایی شب گذشته در دیداری تماشایی و پرگل، با نتیجه ۵ بر صفر تیم قدرتمند مراکش، قهرمان قاره آفریقا و تیم ششم رده‌بندی جهانی را در هم کوبیدند و یک بار دیگر قدرت بلامنازع فوتسال ایران را به رخ کشیدند.

ملی‌پوشان بامداد امروز ریاض را به مقصد دوبی ترک کردند و پس از توقفی کوتاه، راهی تهران شدند تا عصر امروز با استقبال مسئولان فدراسیون، خانواده‌ها و هواداران به میهن بازگردند.

