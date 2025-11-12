ترکیب امید ایران برای بازی با روسیه
ترکیب تیم ملی فوتبال امید ایران برای بازی با روسیه در تورنمنت ماناس مشخص شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی امید ایران از ساعت ۱۲:۳۰ امروز نخستین بازی خود را در تورنمنت ماناس قرقیزستان مقابل تیم زیر ۲۳ سال روسیه برگزار خواهد کرد.
برهمین اساس امیدرضا روانخواه، ترکیب اصلی تیمش را برای این مسابقه به شرح زیر اعلام کرد:
محمد خلیفه، دانیال ایری، محمد مهدی زارع، ارشیا وثوقیفرد، مهدی مهدوی، امیرمحمد رزاقینیا، محمد جواد حسیننژاد، علیرضا صفری، سعید سحرخیزان، محمد حسین صادقی و افشین صادقی