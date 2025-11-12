خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب امید ایران برای بازی با روسیه

ترکیب امید ایران برای بازی با روسیه
کد خبر : 1713083
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب تیم ملی فوتبال امید ایران برای بازی با روسیه در تورنمنت ماناس مشخص شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی امید ایران از ساعت ۱۲:۳۰ امروز نخستین بازی خود را در تورنمنت ماناس قرقیزستان مقابل تیم زیر ۲۳ سال روسیه برگزار خواهد کرد.

برهمین اساس امیدرضا روانخواه، ترکیب اصلی تیمش را برای این مسابقه به شرح زیر اعلام کرد:

محمد خلیفه، دانیال ایری، محمد مهدی زارع، ارشیا وثوقی‌فرد، مهدی مهدوی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، محمد جواد حسین‌نژاد، علیرضا صفری، سعید سحرخیزان، محمد حسین صادقی و افشین صادقی 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ