پاسخ به یک سوال مهم: استقلال چه مدیری میخواهد؟
مدیرعامل اسبق استقلال با انتقاد از روند انتخاب مدیران در فوتبال ایران تأکید کرد، این باشگاه به مدیری نیاز دارد که با اصول حرفهای مدیریت در فوتبال روز دنیا آشنا باشد.
به گزارش ایلنا، امیررضا واعظ آشتیانی در گفتوگویی تفصیلی به بررسی وضعیت مدیریتی باشگاه استقلال و چالشهای ساختاری فوتبال ایران پرداخت. او با اشاره به کمبود مدیران حرفهای در فوتبال کشور، تأکید کرد که مدیران ورزشی باید تربیت شوند و براساس دانش، تجربه و برنامهمحوری انتخاب شوند، نه بر اساس روابط شخصی. واعظ آشتیانی همچنین با مرور عملکرد مدیران سالهای اخیر استقلال، تغییرات پیاپی و تصمیمات غیرکارشناسی را عامل اصلی عقبماندگی این باشگاه دانست و خواستار ثبات، آیندهنگری و حمایت از تصمیمات مدیریتی در مسیر موفقیت شد.
آشتیانی در مورد اینکه چه مدیری برای استقلال مناسب است گفت: «باید مدیری برای استقلال انتخاب شود که فضای فوتبال حرفهای دنیا را بشناسد و براساس آن، کار مدیریت باشگاه را پیش ببرد. یکی از خصوصیات مدیر حرفهای آیندهنگری است و او باید برای آینده باشگاه برنامه داشته باشد و علاوه بر آن توان اجرای برنامههای مورد نیاز باشگاه را داشته باشد.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا مدیری با این خصوصیات در فوتبال ایران وجود دارد؟ افزود: «چنین مدیری در فوتبال کشورمان وجود ندارد و معمولاً افراد براساس ارتباطاتی که دارند به عنوان مدیرعامل باشگاهها انتخاب میشوند، آن هم در باشگاههای بزرگی که هواداران بسیار زیادی دارند. هر فردی که زمانی در این دو باشگاه بوده، خواهان حضور در پست مدیرعاملی است. این در حالی است که از فردی که مبانی حرفهایگری را نداشته باشد نمیتوان انتظار کار بزرگ داشت.»
مدیرعامل اسبق استقلال تصریح کرد: «متأسفانه مدیران ما هیچ اطلاعاتی ندارند، این در حالی است که باشگاههای ما با عنوان فرهنگی-ورزشی فعالیت میکنند و آنها نه تنها اطلاعاتی در حوزه ورزش ندارند، بلکه در حوزه فرهنگی هم عملکرد ضعیفی دارند. فوتبال ایران همیشه از نبود یک مدیرعامل در تراز جهانی رنج برده است، این در حالی است که باید چنین مدیرانی تربیت شوند و پس از آن فعالیت خود را در باشگاهها آغاز کنند.»
آشتیانی به صحبتهای خود اینگونه ادامه داد: «البته مدیرانی که برای این کار تربیت میشوند نباید از همان ابتدا بر مدیرعاملی باشگاههای بزرگ گمارده شوند. برای رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه مدیرعاملی باید کار را از جایگاه کلانتر یعنی از فدراسیون فوتبال آغاز کرد چرا که ریاست فدراسیون فوتبال از عهده هر فردی برنمیآید. باید مسائل را ریشهای حل کرد و از یک جایی کار را آغاز کرد تا در این حوزه به وضعیت مطلوب برسیم.»
او با اشاره به مدیران سابق استقلال بیان داشت: «طی سالهای اخیر افرادی به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب میشوند که در این پست امتحان پس داده و موفقیتی نداشتند. این افراد نگاه جدیدی ندارند و این موضوع باعث میشود تا باشگاه دچار روزمرگی شود. تا زمانی که مدیریت از هر نظر حرفهای نباشد، نمیتوان توقع پیشرفت در فوتبال را داشت چرا که پیشرفت نیازمند برخی شرایط است و فردی که در این پست حساس قرار میگیرد، باید چنین شرایطی را داشته باشد.»
مدیرعامل اسبق استقلال در خصوص شرایط باشگاه اینگونه صحبت کرد: «در ابتدای فصل، زمانی که استقلال نتایج خوبی کسب نمیکرد، میخواستند ساپینتو را کنار بگذارند، در حالی که در آن مقطع من اعتقاد داشتم که باید به او زمان داد و ساپینتو را حمایت کرد. از نظر من تغییر سرمربی در اواسط فصل کار عقلانی نیست و پرسپولیس هم به اشتباه وحید هاشمیان را کنار گذاشت، این در حالی است که پرسپولیس با هاشمیان در حال شکل گرفتن بود و این تیم پیشرفت خود را آغاز کرده بود.»
این مدیرعامل اسبق استقلال در پایان تصریح کرد: «باید تجربه برکناری مرحوم حجازی در اواسط فصل برای همه درس عبرت شود. او وقتی از استقلال کنار گذاشته شد، تیم با حضور در جایگاه سیزدهم جدول فصل را به پایان رساند، این در حالی است که اگر آبیها کار خود را با این سرمربی ادامه میدادند، به جایگاه بهتری میرسیدند. علاوه بر این مدیریت باید پای انتخاب خود بایستد و از سرمربی تیم حمایت کند. به هر حال استقلال از آن شرایط بد فاصله گرفته و امیدوارم شرایط برای این تیم بهتر شود.»