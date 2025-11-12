خبرگزاری کار ایران
ستاره روستوف و رویاپردازی برای تقابل با محمد صلاح

ستاره روستوف و رویاپردازی برای تقابل با محمد صلاح
محمد محبی با درخشش در لیگ روسیه به اردوی ایران اضافه شده است.

به گزارش ایلنا، مهاجم ایرانی روستوف که در دیدار اخیر تیمش مقابل سوشی یک پاس گل داد و به پیروزی یک بر صفر تیمش کمک کرد، در آخرین بازی تیم ملی مقابل تانزانیا هم عملکرد درخشانی داشت و یک گل به ثمر رساند و پنالتی مهمی گرفت. حالا محبی آماده است تا در سی و دومین بازی ملی خود در دیدارهای فیفادی تیم ملی ایران، بدرخشد و در آخرین فیفادی سال ۱۴۰۴ خود را به خوبی نشان دهد.

محبی که با انگیزه فراوان به اردوی تیم ملی آمده، به دنبال آن است که با عملکرد خوب خود در دیدار برابر کیپ ورد، اعتماد به نفس مضاعفی برای بازی فینال مقابل مصر به دست آورد. او به شدت امیدوار است که تیم ملی ایران در این فیفادی موفق شود و در صورت صعود، در فینال با مصر بازی کند و بتواند در برابر ستاره های آن تیم عملکرد عالی خود را به نمایش بگذارد.

روستوف، تیمی که محبی در آن بازی می‌کند، در میانه‌های جدول لیگ روسیه قرار دارد و وضعیت جالب توجهی ندارد. با این حال، محبی با انگیزه و انرژی بالا به دنبال درخشش در تیم ملی است.

