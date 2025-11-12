خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاپیتان استقلال و دومین غیبت متوالی در تیم ملی

کاپیتان استقلال و دومین غیبت متوالی در تیم ملی
کد خبر : 1713069
لینک کوتاه کپی شد.

گلزن جام جهانی قبلی ایران برای دومین فیفادی متوالی از اردوی ایران جا مانده است.

به گزارش ایلنا، امیر قلعه‌نویی در فهرست جدید تیم ملی ایران نتوانست پنج بازیکن را به علت آسیب دیدگی دعوت کند و نفراتی مثل سردار آزمون، روزبه چشمی، مهدی قایدی، علی قلی‌زاده و محمدمهدی محبی را در فهرست قرار نداد که کاپیتان استقلال نسبت به دیگر نفرات دوری کمتری از رقابت‌های ملی داشته است.

با وجود اینکه آزمون، قایدی و قلی‌زاده برای چهارمین اردوی متوالی به دلیل آسیب دیدگی نتوانستند تیم ملی ایران را همراهی کنند، اما این اتفاق برای روزبه چشمی در دومین فیفادی پیاپی اتفاق افتاده که امیدوار است این روند خیلی زود به پایان برسد و در اردوهای بعدی بتواند در دسترس قلعه‌نویی قرار بگیرد.

چشمی که پس از گلزنی در مسابقه سوپرجام مقابل تراکتور، در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا نیز دروازه الوصل امارات را باز کرد، در لیگ برتر هم 6 بازی برای آبی‌ها انجام داده ولی در سه دیدار دیگر غایب بوده که همین روند با عدم حضورش در تیم ملی نیز همراه شده است.

روزبه که تجربه دو دوره حضور و گلزنی در جام جهانی را دارد و زیر نظر قلعه‌نویی 19 بار با لباس ایران به میدان رفته، امیدوار است هرچه زودتر به پایان مصدومیت برسد و دوباره در لیست تیم ملی قرار بگیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ