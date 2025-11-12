کاپیتان استقلال و دومین غیبت متوالی در تیم ملی

به گزارش ایلنا، امیر قلعه‌نویی در فهرست جدید تیم ملی ایران نتوانست پنج بازیکن را به علت آسیب دیدگی دعوت کند و نفراتی مثل سردار آزمون، روزبه چشمی، مهدی قایدی، علی قلی‌زاده و محمدمهدی محبی را در فهرست قرار نداد که کاپیتان استقلال نسبت به دیگر نفرات دوری کمتری از رقابت‌های ملی داشته است.

با وجود اینکه آزمون، قایدی و قلی‌زاده برای چهارمین اردوی متوالی به دلیل آسیب دیدگی نتوانستند تیم ملی ایران را همراهی کنند، اما این اتفاق برای روزبه چشمی در دومین فیفادی پیاپی اتفاق افتاده که امیدوار است این روند خیلی زود به پایان برسد و در اردوهای بعدی بتواند در دسترس قلعه‌نویی قرار بگیرد.

چشمی که پس از گلزنی در مسابقه سوپرجام مقابل تراکتور، در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا نیز دروازه الوصل امارات را باز کرد، در لیگ برتر هم 6 بازی برای آبی‌ها انجام داده ولی در سه دیدار دیگر غایب بوده که همین روند با عدم حضورش در تیم ملی نیز همراه شده است.

روزبه که تجربه دو دوره حضور و گلزنی در جام جهانی را دارد و زیر نظر قلعه‌نویی 19 بار با لباس ایران به میدان رفته، امیدوار است هرچه زودتر به پایان مصدومیت برسد و دوباره در لیست تیم ملی قرار بگیرد.

انتهای پیام/