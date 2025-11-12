پیش از مسابقات بینالمللی؛
گفتوگوی تعاملی سرمربیان امید و نوجوانان
سرمربیان تیمهای ملی امید و نوجوانان ایران در تماسی تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال امید ایران از ساعت ۱۲:۳۰ امروز (چهارشنبه) نخستین دیدار خود را در تورنمنت بینالمللی ماناس قرقیزستان مقابل تیم زیر ۲۳ سال روسیه برگزار میکند.
در آستانه آغاز این رقابتها، امید روانخواه سرمربی تیم ملی امید و ارمغان احمدی سرمربی تیم ملی نوجوانان، طی تماسی تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند.
روانخواه ضمن اطلاع از آخرین وضعیت تیم نوجوانان، برای ارمغان احمدی و شاگردانش در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا آرزوی موفقیت کرده و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و تعامل میان دو تیم ملی اعلام کرد.
در مقابل، سرمربی تیم ملی نوجوانان نیز تمجید از عملکرد تیم امید از زمان آغاز فعالیت کادرفنی جدید، برای این تیم در ادامه مسابقات تدارکاتی و حضور در جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۲۶ عربستان آرزوی موفقیت کرد.