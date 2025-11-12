خبرگزاری کار ایران
ستاره پرسپولیس و چالش اولین بازی ملی

محمد عمری پس از دعوت به تیم ملی در آخرین فیفادی سال امیدوار است بازی با لباس ایران را نیز تجربه کند.

به گزارش ایلنا، جدا از بازگشت سید مجید حسینی به لیست تیم ملی ایران که پس از پایان دوران مصدومیت پیش‌بینی می‌شد دوباره در فهرست قرار بگیرد، امیر قلعه‌نویی یک سورپرایز ویژه در بین نفرات دعوت شده داشت و محمد عمری، وینگر جوان پرسپولیس را به اردو آورد تا از نزدیک عملکرد او را ببیند.

محمد عمری که از هفته ششم لیگ برتر شرایط بازی به دست آورد و در دو مسابقه پیاپی به‌عنوان یار جانشین برای پرسپولیس به میدان رفت و در ادامه سه حضور ثابت برابر ذوب‌آهن، تراکتور و استقلال خوزستان داشت و یک گل هم به ثمر رساند، با عملکردش مدنظر قلعه‌نویی قرار گرفت و به اردوی تیم ملی دعوت شد.

این وینگر- مهاجم 25 ساله که فصل قبل آمار دو گل و دو پاس گل را در 23 مسابقه لیگ برتر برای ملوان انزلی به ثبت رساند و در جام حذفی هم دو گل زد و دو گل ساخت، در بازگشت به پرسپولیس اتفاق مهمی را تجربه کرده و برای نخستین بار در لیست تیم ملی قرار گرفته است.

عمری که تجربه بازی در رقابت‌های آسیایی 2022 برای تیم امید ایران را دارد، در حال حاضر تنها بازیکن حاضر در اردوی تیم ایران محسوب می‌شود که بازی ملی انجام نداده و ممکن است قلعه‌نویی در یکی از دو مسابقه تورنمنت العین از او بهره ببرد.

