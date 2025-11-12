باید تیم ملی برزیل را با سبک نیمار هماهنگ کنیم!

به گزارش ایلنا، کاسمیرو در گفت‌وگویی با رسانه‌های برزیلی درباره جایگاه نیمار در ترکیب تیم ملی گفت:«قطعاً باید تیم را از نظر تاکتیکی برای نیمار تنظیم کرد. آرژانتین همین کار را با مسی انجام داد. من بارها گفته‌ام که وقتی سه بازیکن بزرگ تاریخ یعنی مسی، رونالدو و نیمار را داریم، باید از توانایی آن‌ها درست استفاده کنیم. این‌طور نیست که نیمار فقط بایستد و بقیه برایش بدوند، چنین چیزی وجود ندارد. اما همان‌طور که دیدیم، آرژانتین با آلوارز عقب‌تر بازی می‌کرد و مسی در نقش شماره ۹ کاذب در جلو باقی می‌ماند. آن‌ها در دفاع عقب‌نشینی می‌کردند و مسی در خط حمله آزاد بود.»

هافبک منچستریونایتد افزود:«کیفیت این بازیکنان غیرقابل انکار است و نباید هدر برود. در فوتبال امروز فاصله بین پیروزی و شکست بسیار کم است و چنین بازیکنانی هستند که می‌توانند آن خط را بشکنند. برای مثال، مقابل کرواسی در مرحله یک‌چهارم نهایی، نیمار با یک گل فوق‌العاده در لحظه‌ای دشوار بازی را برای ما باز کرد و برزیل را جلو انداخت.»

کاسمیرو همچنین نقش کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، را عاملی کلیدی در بازگشت این تیم به ثبات دانست و گفت:«آنچلوتی شخصی است که می‌تواند گروه را متحد کند؛ نه فقط بازیکنان، بلکه تمام اعضای کادر فنی. اگر بازیکنان ما را یکی‌یکی بررسی کنید از آلیسون و مارکینیوش گرفته تا برونو گیمارش، وینیسیوس و رودریگو متوجه می‌شوید که ما ترکیبی داریم که در هر تیم ملی دیگری هم می‌توانند بازی کنند. پس از نظر بازیکن در وضعیت بسیار خوبی هستیم.»

برزیل در ماه‌های آینده دیدارهای تدارکاتی خود را ادامه خواهد داد و قرار است برابر سنگال و تونس به میدان برود. طبق گزارش‌ها، آنچلوتی قصد دارد در این مسابقات ساختار تاکتیکی تیم را پیرامون ستارگان هجومی‌اش بازطراحی کند. با این حال، وضعیت جسمانی نیمار همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی کادر فنی است.

