آقای گل لیگ برتر بیخیال گلزنی ملی نخواهد شد
امیرحسین حسینزاده انگیزه زیادی برای درخشش در فیفادی نوامبر دارد.
به گزارش ایلنا، امیرحسین حسینزاده مثل اردوهای قبل و با توجه به عملکرد درخشانش در ترکیب تراکتور و آقای گلی در لیگ برتر دوباره در لیست امیر قلعهنویی قرار گرفت و در شرایطی وارد اردو شده که یک هدف خاص دارد و میخواهد روند گلزنی خود در رقابتهای ملی را دنبال کند.
حسینزاده در 6 مسابقه متوالی اخیرش که برای تیم ملی ایران به میدان رفته، فقط در یک دیدار در فینال تورنمنت کافا موفق به گلزنی نشده؛ آن هم به دلیل اینکه 16 دقیقه در زمین بود و به علت اخراج آریا یوسفی، از ترکیب بیرون آمد و فرصت درخشش و گلزنی به دست نیاورد.
آقا گل لیگ برتر ایران در پنج مسابقه از 6 دیدار اخیرش برای تیم ملی ایران موفق به گلزنی مقابل تیمهای کره شمالی، افغانستان، هند، روسیه و تانزانیا شده که حالا هم در تورنمنت العین آماده است تا فردا شب دروازه کیپورد را باز کند و یک گل ملی دیگر بزند.
حسینزاده در شرایطی پنج گل ملی از خردادماه 1404 تا فیفادی قبل به ثمر رساند که این روند گلزنی فوقالعاده را در رقابتهای باشگاهی نیز دنبال میکند و پس از آقای گلی در فصل گذشته لیگ برتر، در فصل جاری نیز با 7 گل در صدر جدول برترین گلزنان است و شرایط بهتری نسبت به تمام مهاجمان ایران دارد.