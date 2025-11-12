اعتراف تلخ فوق ستاره: پیر شدهام!
روبرت لواندوفسکی کنفرانس متفاوتی را پیش از جدال با هلند برگزار کرد.
به گزارش ایلنا، روبرت لواندوفسکی در نشست خبری پیش از دیدار لهستان مقابل هلند، صادقانه از دوران پررنجی گفت که در سکوت تجربه کرده است؛ از سالهایی که با درد و شکستگی بازی میکرد و لب به شکایت نمیگشود.
مهاجم ۳۷ ساله بارسلونا توضیح داد: "هفده سال است در اردوهای تیم ملی حضور دارم و بارها مصدوم بازی کردهام. گاهی درد داشتم، گاهی دندهام شکسته بود، اما هیچوقت چیزی نگفتم. در سالهای اخیر تغییر کردهام. قبلاً فکر میکردم شکستناپذیرم، اما امروز میدانم هرکسی ضعفهایی دارد، من هم همینطور."
لواندوفسکی که بهتازگی در کتابی با عنوان "لواندوفسکی واقعی" که توسط یک نویسنده لهستانی به نگارش درآمده شاهد مطرح شدن جزئیات بازگونشدهای از زندگی و فوتبالش بوده در این نشست به خبرنگاران گفت تنها بخشهایی از این کتاب را خوانده است. او درباره شایعات مربوط به اختلاف با لوکاش اسکوروپسکی، دروازهبان بولونیا، واکنش نشان داد: "من لوکاش را دوست دارم. او شخصیتی خاص دارد، دروازهبانها معمولاً اینطورند. دیدگاهش نسبت به زندگی متفاوت است، اما این مانع از صمیمیتمان در اردو نمیشود. من هم احتمالاً کارهایی کردهام که خوشایند دیگران نبوده، این طبیعی است."
قرارداد لواندوفسکی با بارسلونا در پایان فصل به پایان میرسد و او هنوز تصمیمی برای آیندهاش نگرفته است. لوا در نشست امروز گفت: "موضوع فقط به باشگاه مربوط نیست؛ این منم که باید تصمیم بگیرم چه میخواهم. هنوز پاسخی ندارم و عجلهای هم نیست. حتی اگر بارسلونا امروز پیشنهادی بدهد، پاسخ نمیدهم. باید حس درستی داشته باشم تا بهترین تصمیم را بگیرم."
در پایان نشست، کاپیتان تیم ملی لهستان از خبرنگاران خواست از مرکزی بازدید کنند که در قالب کارزار جهانی "موومبر" به آگاهیبخشی درباره سرطان پروستات اختصاص دارد؛ کمپینی که لواندوفسکی یکی از سفیران آن است.