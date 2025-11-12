خبرگزاری کار ایران
زمان بازی‌های تیم ملی امید مشخص شد

زمان بازی‌های تیم ملی امید مشخص شد
تیم امید ایران با هدایت امید روانخواه اولین بازی در تورنمنت چهار جانبه را 21 آبان برگزار خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، نشست هماهنگی تورنمنت چهارجانبه ماناس که قرار است از ۲۱ تا ۲۷ آبان به میزبانی قرقیزستان و با حضور تیم‌های ملی زیر ۲۳ سال این کشور، ایران، بحرین و روسیه برگزار شود امشب(سه‌شنبه) انجام شد.

در این نشست مجید کریمی، مدیر اجرایی و رسانه‌ای و مجید سهرابی، مسئول پشتیبانی تیم ملی امید حضور داشتند و امور مربوط به هماهنگی بازیهای تیم ملی را پیش بزدند.

مقرر شد تیم ملی امید ایران در دیدار مقابل روسیه و قرقیزستان با لباس‌ سفید و در بازی با بحرین با لباس‌ قرمز به زمین برود. نکته جالب اینکه هر چهار تیم با لباس رنگ مشابه در این تورنمنت حضور یافته اند.

برنامه دیدارهای تیم امید در این تورنمنت به شرح زیر است:

ایران - روسیه؛ ۲۱ آبان؛ ساعت ۱۵ به وقت محلی(۱۲:۳۰ به وقت ایران)

ایران - قرقیزستان؛ ۲۴ آبان؛ ساعت ۱۹ به وقت محلی(۱۶:۳۰ به وقت تهران)

ایران - بحرین؛ ۲۷ آبان؛ ساعت ۱۵ به وقت محلی(۱۲:۳۰ به وقت تهران)

