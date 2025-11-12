روند درمان ستاره پرسپولیس در تهران

به گزارش ایلنا، مارکو باکیچ بعد از مصدومیت در بازی با استقلال خوزستان، شبانه راهی بیمارستان شده و از پای خود MRI گرفت تا قبل از سفر به مونته‌نگرو کادر پزشکی سرخ‌پوشان را در جریان شدت مصدومیتش قرار بدهد و البته ساعاتی بعد نیز راهی کشورش شده و از آنجا به صربستان رفت تا جواب عکس پای خود را به پزشک مورد اعتمادش نیز نشان دهد.

اما با وجود اینکه باکیچ می‌توانست تا پایان فیفادی در کشورش مانده و دوره درمانی‌اش را در آنجا سپری کند، ترجیح داد راهی تهران شده و در باشگاهش به درمان پای خود بپردازد.

این در حالی بود که جدا از مربیان پرسپولیس، حتی اعضای کادر پزشکی این تیم هم انتظار چنین رفتار حرفه‌ای را از این ملی‌پوش مونته نگرویی نداشتند؛ چراکه طی یکی، دو سال اخیر نفراتی مثل اوستون اورونوف، ایوب العملود، سردار دورسون و... بارها به بهانه مصدومیت راهی کشورشان شده و بعد از چند هفته و حتی بدون اینکه روند درمانی خوبی را طی کرده باشند، به تهران برگشته‌اند که در واقع همین رفتار‌های غیر حرفه‌ای بیشتر به ضرر خود این بازیکنان تمام شد، روند درمان‌شان را طولانی‌تر کرد و هم جایگاه آنها را در ترکیب اصلی از بین برد.

باکیچ که با گل زیبایش برابر تراکتور نشان داد توانایی‌های قابل ظهور بیشتری دارد پنج‌شنبه هفته جاری به تهران برمی‌گردد تا درصورت بهبودی کامل شاید دربی را از دست ندهد.

