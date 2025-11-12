به گزارش ایلنا، پس از حضور جولیانو والیم مربی بدنساز برزیلی تیم پرسپولیس که با تصمیم اوسمار به جمع سرخپوشان پیوست، شایعاتی در مورد جدایی پپه لوسادا منتشر شد. خصوصا اینکه مربی سرخپوشان در تمرین روز سه شنبه حضور نداشت و جولیانو مراحل بدنسازی را انجام می‌داد.

در همین خصوص پپه لوسادا در پاسخ به این سوال که آیا از این تیم جدا شده؟ گفت: «نه! فردا به ایران می‌آیم.»

او ادامه گفت: «کجا نوشتند که جدا شدم؟ من با پرسپولیس قرارداد دارم و به آن پایبند هستم. رابطه من و اوسمار عالی است و باهم قبلا قهرمان شدیم.»

لوسادا در پاسخ به این سوال که با حضور جولیانو کار چطور پیش خواهد رفت؟ اظهار داشت: «اوسمار رئیس تیم است و او تعیین خواهد کرد و هیچ مشکلی وجود ندارد. ما سه مربی بدنساز هستیم و کمک خواهیم کرد که کار پیش برود.»

