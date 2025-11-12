خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شایعه جدایی په‌په از پرسپولیس تکذیب شد

شایعه جدایی په‌په از پرسپولیس تکذیب شد
کد خبر : 1713026
لینک کوتاه کپی شد.

پرسپولیس این روزها دو مربی بدنساز خارجی دارد.

به گزارش ایلنا، پس از حضور جولیانو والیم مربی بدنساز برزیلی تیم پرسپولیس که با تصمیم اوسمار به جمع سرخپوشان پیوست، شایعاتی در مورد جدایی پپه لوسادا منتشر شد. خصوصا اینکه مربی سرخپوشان در تمرین روز سه شنبه حضور نداشت و جولیانو مراحل بدنسازی را انجام می‌داد.

در همین خصوص  پپه لوسادا در پاسخ به این سوال که آیا از این تیم جدا شده؟ گفت: «نه! فردا به ایران می‌آیم.»

او ادامه گفت: «کجا نوشتند که جدا شدم؟ من با پرسپولیس قرارداد دارم و به آن پایبند هستم. رابطه من و اوسمار عالی است و باهم قبلا قهرمان شدیم.»

لوسادا در پاسخ به این سوال که با حضور جولیانو کار چطور پیش خواهد رفت؟ اظهار داشت: «اوسمار رئیس تیم است و او تعیین خواهد کرد و هیچ مشکلی وجود ندارد. ما سه مربی بدنساز هستیم و کمک خواهیم کرد که کار پیش برود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ