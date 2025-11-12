مراسم بدرقه دختران فوتسال ایران برگزار شد

به گزارش ایلنا، مراسم بدرقه کاروان تیم ملی فوتسال زنان جهت حضور در مسابقات جام جهانی فیلیپین 2025 برگزار شد. در این مراسم مهدی تاج رئیس فدراسیون به همراه فریده شجاعی نایب رئیس بانوان و دیگر مسئولان حضور داشتند.

تاج در سخنرای کوتاه خود ضمن قدردانی از تلاش بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتسال زنان، گفت:

«تیم ملی فوتسال بانوان همواره از افتخارات ورزش ایران بوده و اکنون نیز در آستانه رقابت‌های جهانی، انتظار می‌رود نمایندگان شایسته‌ای برای کشورمان باشند. امیدوارم بازیکنان با تمرکز، انگیزه و بهترین عملکرد خود، نام ایران را در این رقابت‌ها سربلند کنند. بازی‌های سختی برابر برزیل، ایتالیا و پاناما دارید. از شما میخواهم تمام تلاشتان را برای موفقیت بکار گیرید.»

فریده شجاعی نایب‌رئیس بانوان فدراسیون، با اشاره به مسیر آماده‌سازی تیم، تاکید کرد:

«بازیکنان این تیم با تعهد، تلاش و پشتکار مثال‌زدنی به مرحله‌ای از آمادگی رسیده‌اند که می‌توان به آینده آنها امیدوار بود. از همه اعضای تیم می‌خواهم با تمام قدرت و باور قلبی به میدان بروند و نشان دهند که بانوان ایرانی توانایی رقابت با برترین‌های جهان را دارند.»

شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی نیز در ادامه با ارائه گزارشی از روند اردو‌های آماده‌سازی اعلام کرد که شاگردانش پیش از آغاز جام جهانی دو دیدار دوستانه مقابل تیم‌های نیوزیلند و لهستان برگزار خواهند کرد.

اسامی بازیکنان اعزامی تیم ملی فوتسال زنان به شرح زیر است:

فرزانه توسلی، نسترن مقیمی، مهتاب بنایی، مارال ترکمان، فرشته کریمی، نسیمه سادات غلامی، فرشته خسروی، فاطمه رحمتی، سارا شیربیگی، الهام عنافچه، زهرا کیانی، شیرین صفار، عاطفه برقی، زهرا لطف آبادی، مهساکمالی، طاهره مهدی پور، مهدیه محمودی نیا.

برنامه بازی‌های ایران به شرح زیر است:

یکشنبه 2 آذر | برزیل - ایران، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی و ۱۵:۰۰ به وقت تهران

چهارشنبه 5 آذر | پاناما - ایران، ساعت ۱۸ به وقت محلی و ۱۳:۳۰ به وقت تهران

شنبه 8 آذر | ایران - ایتالیا، ساعت ۱۷ به وقت محلی و ۱۲:۳۰ به وقت تهران

انتهای پیام/