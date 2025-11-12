روایت وحشتناک ستاره معروف: نزدیک بود پایم قطع شود!
سانتی کازورلا فاش کرد که به دلیل مشکلی در تاندون آشیل ۱۱ بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، سانتی کازورلا، در سن ۴۰ سالگی، همچنان جادوی خود را در زمینهای فوتبال اسپانیا نشان میدهد و در باشگاه محبوبش، رئال اوویدو میدرخشد اما باید گفت که داستان میتوانست بسیار متفاوت باشد.
بین اکتبر ۲۰۱۶ تا ژوئن ۲۰۱۸، زمانی که در آرسنال بود، کازورلا به دلیل آسیب شدید در تاندون آشیل قادر به بازی نبود، آسیبی که حتی میتوانست باعث از دست دادن پایش شود.
او در مصاحبه با اکیپ به یادآوری آغاز همه چیز در سال ۲۰۱۳ با آرسنال پرداخت:«من ضربهای خوردم که یک استخوان پایم را شکست. از آن زمان برای کاهش درد تزریق کورتیکواستروئید را شروع کردم. با گذشت زمان، درد غیرقابل تحمل شد. تقریباً با گریه بازی میکردم. دیگر لذت نمیبردم. وقتی آن روز از زمین خارج شدم، به پزشکم گفتم:«تمام شد، باید یک راهحل پیدا کنیم.»
کازورلا تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما موفق نبود:«پوست به خاطر تزریقهای زیاد آسیب شدیدی دیده بود. مرده بود و بهبود نمییافت. مشکلات روی هم انباشته شد. طی جراحی، به یک عفونت باکتریایی دچار شدم. آنجا بود که عذاب واقعی شروع شد. هر ماه تحت عمل جراحی قرار میگرفتم، مجموعاً ۱۱ بار، بدون اینکه کسی بداند چه اتفاقی میافتد.»
«در انگلیس به من گفته شد که ممکن است پایم، از زانو به پایین، قطع شود. پزشک اسپانیاییام من را آرام کرد. مردم میگفتند که من شدت آسیب را کم جلوه میدهم. در نهایت، همین انکار به من کمک کرد که خوشبینیام را حفظ کنم. بررسیها نشان داد که بازوی چپم برای پیوند مناسبترین است. آنجا تتوی دخترم بود. نتیجه این شد که اکنون نصف دیگر آن را در پا دارم. امروز با لبخند به این نشانه کوچک سرنوشت نگاه میکنم.»
کازورلا همچنین به حرکت زیبای آرسن ونگر، سرمربی وقت آرسنال اشاره کرد:«ونگر با من تماس گرفت و گفت:«میدانم فردا عمل خواهی شد و قراردادت تا پایان فصل است. یک تمدید یک ساله برایت آماده کردهام. راحت باش و روی بهبودیات تمرکز کن.» هرگز این حرکت را فراموش نخواهم کرد.»
در این فصل، سانتی کازورلا تاکنون هفت بازی برای اوویدو انجام داده است.