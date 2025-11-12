بازگشت مریم یکتایی به تیم ملی فوتبال زنان ایران
دروازهبان باتجربه ایران، پس از سالها بازی در فوتبال ترکیه، دوباره به اردوی تیم ملی فوتبال زنان دعوت شد.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که هفتههای اخیر بار دیگر ضعف تیم ملی فوتبال زنان ایران در پست دروازهبان به بحث اصلی کارشناسان تبدیل شده، شنیده میشود نامی آشنا دوباره قرار است به فهرست دعوتشدگان تیم ملی اضافه شود؛ مریم یکتایی، دروازهبان باتجربه و 31 ساله که طی سالهای گذشته مسیر متفاوتی نسبت به بسیاری از فوتبالیستهای زن ایرانی در خارج از کشور طی کرده، حالا دوباره گزینه جدی برای محافظت از دروازه تیم ملی به شمار میرود.
عملکرد دروازهبانهای تیم ملی در تورنمنتهای اخیر نتوانسته خیال مرضیه جعفری را بابت قفس توری راحت کند. زهرا خواجوی در لیگ هنوز در ضربات ایستگاهی و کنترل ضربات دوم دچار لغزشهای تکرارشونده است؛ زهره کودایی که روزی یکی از مطمئنترین گلرهای ایران بود، حالا دوران افت طولانی را پشت سر میگذارد و فاصله زیادی با فرم ایدهآل دارد و دروازهبانهای جوانتر نیز هنوز از نظر تجربه و ثبات عملکرد به سطحی نرسیدهاند که بتوانند پیراهن شماره یک تیم ملی را با اطمینان بر تن کنند. طبیعی بود که در چنین شرایطی، کادر فنی تیم ملی دوباره به سراغ یک نام مجرب و امتحان پس داده برود.
بسیاری از ستارهها که طی سالهای گذشته راهی تیمهای خارجی شدند، یا فرصت بازی زیادی پیدا نکردند یا خیلی زود به لیگ برتر ایران بازگشتند، اما مریم یکتایی یکی از معدود استثناها است.
او که سابقه حضور در شهرداری «خاتون» بم را دارد، در سالهای اخیر مسیر حرفهایاش را در فوتبال ترکیه دنبال کرده است. یکتایی در بشیکتاش نهتنها به میدان رفت بلکه فرصت حضور در پلیآف لیگ قهرمانان اروپا را نیز تجربه کرد؛ اتفاقی که برای یک دروازهبان ایرانی کمنظیر است. پس از آن، او در تیمهای فاتح کاراگومروک، آمداسپور و بیلربی ترکیه نیز بازی کرد و فصل گذشته یکی از مطمئنترین گلرهای سوپرلیگ زنان ترکیه بود.
در ابتدای فصل هم پرسپولیس و خاتون هر دو تلاش جدی برای جذب او داشتند. حتی پس از استوری جنجالی رها یزدانی و احتمال جدایی او از خاتون، شایعات بازگشت یکتایی به بم قوت گرفت. اما مذاکرات نتیجه نداد و انتقال شکل نگرفت. پرسپولیس هم که علاقه جدی به جذب این گلر داشت، پس از تغییر سرمربی تیم زنان، پروژه را متوقف کرد. به این ترتیب، یکتایی در بیلربی ماند و به حضورش در سوپرلیگ ادامه داد.
دعوت دوباره مریم یکتایی به اردوی تیم ملی را باید نشانهای روشن از رویکرد منطقی کادر فنی دانست. تیم ملی نیاز به آرامش، تجربه و سازماندهی در عقب زمین دارد و یکتایی از نظر شخصیتی و فنی توان پاسخ به این نیاز را دارد. او در سالهای اخیر در لیگهایی بازی کرده که سرعت، فیزیک و حجم حملات در آنها بهمراتب بالاتر از لیگ ایران است و این تجربه بینالمللی میتواند در میدانهای حساس برای تیم ملی یک پشتوانه حیاتی باشد.
بازگشت او نهفقط بازگشت یک بازیکن، بلکه بازگشت اعتماد، تجربه و ثبات به دروازه تیم ملی است؛ چیزی که مدتهاست کمبود آن احساس میشود.