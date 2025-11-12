به گزارش ایلنا، او در ماه‌های اخیر، همواره به دلیل حضور در اردوهای تیم ملی کشورش، بازی‌های حساس استقلال را از دست داده است. نازون در فیفادی آبان‌ماه نیز برای همراهی تیم ملی هائیتی مقابل نیکاراگوئه به اردوی تیم ملی رفته و در نتیجه، در دیدار جام حذفی استقلال برابر پادیاب خلخال غایب خواهد بود. هرچند شاید این بازی در نگاه اول اهمیت چندانی نداشته باشد، اما تکرار این غیبت‌ها در طول فصل زنگ خطر جدی برای استقلال است.

این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی رخ می‌دهد. در فیفادی مهرماه، نازون با تیم ملی کشورش برابر نیکاراگوئه بازی کرد و در نتیجه بازی حساس لیگ برتر مقابل چادرملو را از دست داد. یک ماه پیش‌تر از آن نیز، در شهریورماه، او به دلیل حضور در دیدار تیم ملی هائیتی مقابل هندوراس غایب بود و نتوانست در بازی استقلال برابر ذوب‌آهن حاضر شود. در مجموع، نازون طی سه ماه گذشته، سه بازی رسمی استقلال را به‌دلیل حضور در تیم ملی‌اش از دست داده است؛ آماری که برای یک بازیکن خارجی و گرانقیمت به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست.

مشکل اصلی در اینجاست که استقلال، پیش از جذب نازون، ظاهراً بررسی دقیقی درباره شرایط خاص او انجام نداده است.

وقتی بازیکنی اهل منطقه امریکای مرکزی است و تیم ملی‌اش در تقویم فیفادی‌ها فعالانه شرکت می‌کند، منطقی بود که مدیران باشگاه پیش از امضای قرارداد، این مسأله را در نظر می‌گرفتند. فاصله جغرافیایی زیاد، پروازهای طولانی و زمان بازی‌های ملی، همگی عواملی هستند که عملاً باعث می‌شوند نازون هر ماه چند روز از تمرینات یا مسابقات استقلال دور باشد.

از نظر فنی نیز عملکرد نازون تاکنون چندان درخشان نبوده است. او نه‌تنها نتوانسته نقش مؤثری در خط حمله ایفا کند، بلکه با غیبت‌های مکرر، نظم تاکتیکی تیم را نیز تحت ‌تأثیر قرار داده است. با این روند، بعید نیست باشگاه استقلال در نیم‌فصل به فکر قطع همکاری با او بیفتد.

در شرایطی که تیم به ثبات و حضور مداوم بازیکنان نیاز دارد، سرمایه‌گذاری روی بازیکنی که مرتب درگیر سفرهای بین‌المللی است، تصمیمی اشتباه و هزینه‌بر به نظر می‌رسد. استقلال باید از این تجربه درس بگیرد و در آینده با دقت بیشتری نسبت به جذب بازیکنان خارجی اقدام کند تا چنین مشکلاتی تکرار نشوند.

آنچه مسلم است باشگاه استقلال در جذب بازیکنان باید دقت و دوراندیشی بیشتری داشته باشد. اگر نازون به یکی از بازیکنان کلیدی استقلال تبدیل می‌شد، غیبت او بیش از پیش دردآور می‌شد.

