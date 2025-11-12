برنامه سخت ساپینتو در استقلال: فقط باید پیروز شوی!

به گزارش ایلنا، استقلال پس از پشت سر گذاشتن دیدار نسبتاً آسان برابر پادیاب خلخال در جام حذفی، باید خود را برای سلسله‌ای از بازی‌های سخت و حساس آماده کند؛ دیدارهایی که می‌تواند مسیر فصل آبی‌پوشان را تا حد زیادی مشخص کند. ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، در آستانه یکی از مهم‌ترین مقاطع کاری خود در این تیم قرار گرفته است؛ چرا که هر لغزش کوچک در این مقطع می‌تواند تأثیری جدی بر جایگاه تیم در لیگ و لیگ قهرمانان آسیا بگذارد.

شروع با نبرد انتقامی مقابل الوصل امارات

اولین بازی دشوار استقلال پس از دیدار با پادیاب، مقابل الوصل امارات خواهد بود؛ تیمی که شکست قبلی مقابل آن هنوز در ذهن هواداران باقی مانده است. این دیدار برای ساپینتو و شاگردانش جنبه‌ انتقامی دارد. پیروزی در این مسابقه نه‌تنها می‌تواند استقلال را در جدول گروهی لیگ قهرمانان آسیا بالا بکشد، بلکه روحیه‌ای مضاعف به تیم می‌دهد تا با اعتمادبه‌نفس بیشتری به استقبال رقبا برود. ساپینتو به‌خوبی می‌داند که نتیجه این بازی می‌تواند مسیر ادامه فصل را تعیین کند و احتمالاً با ترکیبی هجومی و برنامه‌ریزی دقیق وارد میدان خواهد شد.

ادامه مسیر دشوار؛ فولاد، اراک و دربی بزرگ

پس از بازی با الوصل، استقلال باید در لیگ برتر به مصاف فولاد خوزستان برود. فولاد همواره یکی از تیم‌های سرسخت و تاکتیکی لیگ بوده و در ورزشگاه شهدای شهر قدس به‌دنبال گرفتن امتیاز است. استقلال پس از این دیدار باید راهی اراک شود تا در مهم‌ترین بازی نیم‌فصل، مقابل پرسپولیس قرار گیرد؛ دیداری که در این فصل در اراک برگزار می‌شود و بدون شک حساس‌ترین و پرحاشیه‌ترین مسابقه فوتبال ایران خواهد بود.

نتیجه دربی می‌تواند بر جایگاه استقلال در جدول و حتی آینده ساپینتو در نیم‌فصل دوم تأثیر مستقیم بگذارد. به طور قطع برد در این مسابقه می‌تواند آرامش و انگیزه را به اردوی استقلال بازگرداند، اما شکست ممکن است فشار رسانه‌ای و انتقادها را دوچندان کند.

ملوان و المحرق؛ چالش‌های ادامه‌دار

پس از دربی، استقلال میزبان ملوان بندرانزلی خواهد بود. ملوان اگرچه در نگاه اول تیمی متوسط به نظر می‌رسد، اما همیشه در تقابل با تیم‌های بزرگ عملکرد خوبی داشته و می‌تواند دردسرساز شود. آبی‌ها باید مراقب خستگی ناشی از دربی باشند تا امتیاز ارزشمندی را در خانه از دست ندهند.

بعد از این دیدار، استقلال آخرین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را مقابل المحرق بحرین در این کشور برگزار خواهد کرد. این دیدار می‌تواند برای صعود یا حذف استقلال حیاتی باشد و ساپینتو احتمالاً تمام تمرکز خود را روی این مسابقه خواهد گذاشت تا تیمش با عملکردی مقتدرانه از گروه صعود کند.

جدال‌های سنگین با سپاهان خیبر و گل‌گهر

اما برنامه فشرده استقلال به همین‌جا ختم نمی‌شود. آبی‌ها پس از بازی آسیایی خود، در دیدار معوقه هفته دهم باید به اصفهان سفر کنند و مقابل سپاهان قرار گیرند. این بازی از سخت‌ترین مسابقات لیگ خواهد بود، چراکه سپاهان همواره در خانه‌اش تیمی قدرتمند و منسجم است. پس از آن، استقلال باید در خرم‌آباد به مصاف تیم منسجم و جنگنده خیبر برود؛ تیمی که در این فصل نشان داده مقابل مدعیان دست‌وپا بسته نیست.

در نهایت، استقلال آخرین بازی نیم‌فصل را در خانه و مقابل گل‌گهر سیرجان برگزار خواهد کرد. گل‌گهر با هدایت مربی کاربلدش معمولاً بازی‌های منظمی ارائه می‌دهد و این دیدار می‌تواند پایانی دشوار بر نیم‌فصل پرماجرای آبی‌ها باشد.

لزوم ایجاد ثبات تاکتیکی و تقسیم نیرو

مجموعه این هشت دیدار، یکی از سنگین‌ترین دوره‌های مسابقاتی استقلال در سال‌های اخیر را رقم خواهد زد. ساپینتو برای موفقیت در این مسیر به چیزی بیش از انگیزه نیاز دارد: ثبات تاکتیکی. استقلال در هفته‌های گذشته گاهی در هماهنگی بین خطوط دچار نوسان شده و سرمربی تیم باید با تمرینات هدفمند، این ناهماهنگی‌ها را برطرف کند.

از سوی دیگر، تقسیم صحیح توان بازیکنان نیز حیاتی است. استفاده بیش از حد از چند مهره کلیدی ممکن است در ادامه باعث افت بدنی و کمبود نیرو در بازی‌های بزرگ شود. ساپینتو باید با چرخش هوشمندانه ترکیب، ضمن حفظ انرژی بازیکنان، روحیه رقابت را نیز در تیم زنده نگه دارد.

هشت خوان واقعی

استقلال در آستانه مقطعی سرنوشت‌ساز قرار دارد. هشت دیدار پیاپی در لیگ، جام حذفی و آسیا می‌تواند سرنوشت فصل را تعیین کند. اگر ساپینتو بتواند از بازی‌های پیش‌رو بویژه مقابل الوصل، فولاد و پرسپولیس با نتایج مطلوب عبور کند، استقلال با انگیزه و اعتمادبه‌نفس بالا وارد نیم‌فصل دوم خواهد شد. خوشبختانه تا پایان فیفادی در فروردین‌ماه، برنامه مسابقات بدون وقفه ادامه خواهد داشت و این فرصت خوبی است تا استقلال با تمرکز کامل، نظم تاکتیکی و آمادگی بدنی مناسب در مسیر موفقیت گام بردارد. بدون شک، روزهای آینده می‌تواند سرنوشت ساپینتو و آینده استقلال را رقم بزند.

