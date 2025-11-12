برنامه ویژه برای خلاقیت بزرگ و جذاب در پرسپولیس

به گزارش ایلنا، با حضور اوسمار در رأس کادر فنی پرسپولیس حالا شرایط برای بازیکنان این تیم تغییر کرده است. برخی بازیکنان که خیلی کم به آنها بازی می‌رسید با شرایط تازه دوران جدیدی را شروع کرده‌اند و امیدوارند بیشتر از قبل به آنها میدان داده شود. یاسین سلمانی و علیرضا عنایت‌زاده در رأس این گروه قرار می‌گیرند که یا اصلاً بازی نکردند یا دقایق حضورشان در زمین آنقدر ناچیز است که فرقی با بازی نکردن ندارد!

عده‌ای هم با ترکیب اصلی فاصله داشتند که حالا امیدوارند در ترکیب اصلی قرار بگیرند. مثلاً تیوی بیفوما که به عنوان ستاره لیگ به پرسپولیس آمد اما در تیم هاشمیان تبدیل به یک بازیکن معمولی شد که حتی در یکی دو بازی از لیست بیرون رفت و شایعه کنار گذاشتنش در نیم فصل هم به گوش می‌رسید. محمد خدابنده‌لو هم چنین وضعیتی داشت و در بیشتر مسابقات فیکس نبود و یکی دو باری هم از لیست بیرون رفت اما حالا او هم می‌تواند برای فیکس شدن جنگ تازه‌ای را شروع کند.

با این حال بعد از ورود اوسمار به تیم، بازی عوض شده و شرایط برای بازیکنان کاملاً تغییر کرده است بطوری که می‌توان منتظر تغییراتی در جریان رقابت بازیکنان در پست‌های مختلف بود.

از خط دفاع و دروازه که بگذریم مشخص است با ترافیک شدیدی در خط میانی، مهم‌ترین رقابت‌ها در این منطقه شکل می‌گیرد و می‌توان مهاجم سایه را هم در این جمع آورد.

در مرکز زمین که انگار اوسمار می‌خواهد از یک هافبک پست شش در کنار بازیکنی با قابلیت‌های پست 8 استفاده کند به نظر می‌رسد که میلاد سرلک و علیرضا عنایت‌زاده باید با مارکو باکیچ رقابت کنند. البته هیچ کدام از این سه بازیکن بازیکن پست 6 نیستند و خصوصیات‌شان بیشتر به بازیکن پست 8 می‌خورد اما فعلاً موجودی تیم همین است. در عین حال با توجه به مصدومیت باکیچ به نظر می‌رسد مطابق با آنچه در بازی مقابل استقلال خوزستان اتفاق افتاد میلاد سرلک فعلاً گزینه اصلی در این پست خواهد بود و عنایت‌زاده هم در رقابت با او می‌تواند امیدوار باشد.

در کنار این بازیکنان تصور می‌شود محمد خدابنده‌لو و یاسین سلمانی رقبای سروش رفیعی خواهند بود هر چند فعلاً سروش موقعیت محکمی در خط میانی پیدا کرده و بیرون نشاندن او غیر از مسابقاتی که مصدوم یا محروم باشد کار سختی خواهد بود.

در پست هافبک راست محمد عمری گزینه اصلی و اول است و پشت سرش محمدامین کاظمیان و فرشاد احمدزاده رقابت خواهند کرد. در جناح چپ نیز اورونوف مهره محبوب اوسمار خواهد بود و بازیکنانی مثل بیفوما و عالیشاه می‌توانند جانشین او باشند.

البته با اتفاقاتی که در بازی استقلال خوزستان رخ داد بیفوما فعلاً گزینه اول برای پست مهاجم سایه خواهد بود چرا که در این پست خوش درخشید و شاید اوسمار به او دست نزند. در عین حال برای عالیشاه نیز بعد از بازگشت از مصدومیت بهترین پست همین مهاجم سایه است چرا که به عنوان بازیکن آزاد و محوری کیفیت بهتری ارائه می‌کند. این در حالی است که پرسپولیس برای این پست رضا شکاری را هم در اختیار دارد که بعد از بازگشت از مصدومیت رقابت برای حضور در این پست را شدیدتر خواهد کرد. از سوی دیگر عمری هم برای حضور در این پست گزینه مناسبی به نظر می‌رسد و اگر قرار باشد در پست هافبک راست به میدان نرود می‌تواند در این پست نیز کارایی بالایی داشته باشد.

