فرمول قهرمانی پرسپولیس با اوسمار مشخص شد
سرمربی برزیلی جدید پرسپولیس در بازگشت به این تیم کار دشواری برای تکرار عنوان قهرمانیاش پیش رو خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، با برگزاری مسابقات هفته دهم لیگ برتر حالا یکسوم فصل به پایان رسیده و میتوان قضاوتی اولیه درباره تمام تیمها، کیفیت مسابقات، مدعیان قهرمانی و احتمالاً تیمهای فانوس به دست داشت.
در عین حال لیگ برتر این فصل با وجود شروع فوقالعاده، خیلی زود در مسیر سقوط افتاد و از حیث رو آمدن مدعیان جدی گامهای بزرگی به سوی رقم زدن یک فصل ناامیدکننده برداشت. بعد از دو سه هفته هیجانانگیز و بازیهای پرگل، در ادامه فصل تیمها برای نباختن و گل نخوردن بازی کردند و حاصل این مسابقات تساویهای متعدد و بازیهای خستهکننده شد تا جایی که فاصله امتیازی بین تیمهای بالای جدول با انتهای جدول بسیار ناچیز بود و البته تیمهای متمول نیز امتیازهای زیادی از دست دادند.
در شرایطی که این فصل ارقام قرارداد بازیکنان به شکل عجیبی بالا رفت و برخی تیمها هزینههای عجیب و غریبی برای بستن اسکواد خود متحمل شدند اما کیفیت بسیاری از مسابقات اصلاً در سطح پولهایی که جابهجا شده نبود.
در چنین شرایطی پرسپولیس هم مثل بقیه مدعیان روندی پرنوسان داشت اما بعد از جان گرفتن استقلال، سپاهان و تراکتور، کمی طول کشید تا پرسپولیس با تغییر در کادر فنی شرایط بهتری پیدا کند. با این وجود سرخها هنوز چیزی را از دست ندادهاند و حتی بابرگزاری بازیهای باقیمانده از هفته دهم دو سه پله از رتبه سومی فعلیشان پایینتر خواهند رفت اما حداکثر چهار امتیاز از صدر جدول فاصله دارند.
در چنین شرایطی هواداران پرسپولیس بعد از کسب اولین برد با حضور اوسمار به قهرمانی امیدوار شده و معتقدند با ادامه این روند میتوان به جام رسید. اتفاقی که در هفتههای نخست کاملاً بعید و دور از دسترس به نظر میرسید.
واقعیت این است که پرسپولیس نیمی از امتیازات ده بازی خود را از دست داده و به هیچ وجه شبیه تیمهای فصول گذشتهاش نیست. سرخها از 10بازی 15 امتیاز گرفته و 15 امتیاز از دست دادهاند و با میانگین 2 امتیاز از هر بازی 5 امتیاز فاصله دارند. با این حال آنها خوششانس هستند که وضعیت سایر مدعیان هم جالب نیست و تساوی در بازی باقیمانده سپاهان – استقلال میتواند فاصله را کمتر و امیدها را بیشتر کند.
با این حال واضح است که حتی اگر روال لیگ همینگونه باشد پرسپولیس اوسمار برای قهرمانی از بیست هفته باقمیانده حداقل نیاز به کسب 42 تا 50 امتیاز دیگر دارد و در دوسوم باقیمانده از فصل باید از میانگین 2 امتیاز از هر مسابقه عبور کند.
بعد از قهرمانی استقلال در لیگ دوازدهم با 67 امتیاز، لیگ برتر سه فصل ناامیدکننده را از حیث امتیاز قهرمانهایش تجربه کرد که شاید فصل جاری هم شبیه آن سه فصل باشد.
در لیگ سیزدهم که پرسپولیس تا هفته آخر شانس قهرمانی داشت نهایتاً فولاد با 57 امتیاز قهرمان شد. در لیگ چهاردهم که سپاهان در روز آخر و با تساوی نفت و تراکتور در تبریز به قهرمانی رسید با 59 امتیاز را جام برد و فصل بعد از آن در حالی که پرسپولیس با برانکو فوتبالی تهاجمی و تماشاگرپسند ارائه میکرد استقلال خوزستان با 57 امتیاز و دو تفاضل گل بهتر قهرمان شد.
بعد از آن پرسپولیس برانکو سه قهرمانی متوالی با امتیازهای 66 و 64 و 61 به دست آورد. با ورود یحیی گلمحمدی دو قهرمانی با 67 امتیاز ثبت شد تا گلات سرخها تکمیل شود. بعد از این پنجگانه تاریخی، استقلال با فرهاد مجیدی در لیگ بیستویکم به رکورد 68 امتیاز رسید و قهرمان شد اما دوباره پرسپولیس خودی نشان داد و دو قهرمانی متوالی با امتیازهای 66 و 68 ثبت کرد. فصل قبل نیز تراکتور برای اولین بار قهرمان لیگ برتر شد و 68 امتیاز جمع کرد.
آخرین قهرمانی پرسپولیس که با سرمربیگری اوسمار و یحیی رقم خورد با 68 امتیاز به دست آمد که حالا رسیدن به این عدد تقریباً بعید به نظر میرسد چراکه سرخها با سرمربی برزیلیشان باید از 20بازی 53 امتیاز دیگر بگیرند و میانگین 2.65 امتیاز از هر مسابقه را ثبت کنند که تقریباً نشدنی است.
از سوی دیگر چنانچه تصور کنیم قهرمان لیگ برتر متناسب با شرایط فعلی لیگ برتر مثلاً با 57 امتیاز تعیین شود – شبیه لیگهای سیزدهم و پانزدهم – پرسپولیس اوسمار از 20 بازی بعدی 42 امتیاز دیگر لازم دارد؛ یعنی 2.1 امتیاز در هر بازی و بهبود 0.6 درصدی نسبت به یکسوم ابتدایی فصل.
با توجه به اینکه قهرمانی اولین دوره لیگ برتر با 26 بازی و قهرمانی هفتمین دوره این رقابتها با 34 بازی به دست آمد این دو فصل را کنار گذاشته و فقط با مقایسه امتیازی هفت قهرمانی اخیر سرخها، کمترین امتیاز مربوط به قهرمانیهای پرسپولیس، 61 بوده که در لیگ هجدهم ثبت شده است. تیم اوسمار اگر بخواهد به این امتیاز برسد نیز 46 امتیاز دیگر لازم دارد و میانگین امتیازی 1.5 در یکسوم ابتدایی فصل باید به 2.3 امتیاز از هر مسابقه برسد.