احتمال جدایی ستاره تاتنهامی پرسپولیس
ستاره اسبق تاتنهام احتمالا در پنجره زمستانی به واسطه عدم برآورده شدن انتظارات از تیم پرسپولیس جدا شود.

به گزارش ایلنا، در شرایطی که انتظار می‌رفت وحید هاشمیان با جذب سرژ اوریه و وسواسی که برای عقد قرارداد با وی دنبال می‌کرد و مدعی شده بود با صرف هزینه پایین و بررسی بالا، به دنبال این است تا از هدر رفتن منابع مالی جلوگیری کند، در خصوص این بازیکن با اشتباه بزرگی مواجه شده است.

با در نظر گرفتن اینکه اوسمار نام یک مدافع راست را در لیست خرید خود قرار داده  یعنی از کیفیت سرژ اوریه راضی نیست و پرسر و صداترین خرید تابستانی سرخ‌ها سرنوشت عجیبی پیدا خواهد کرد. اوریه 7 بازی را به خاطر بیماری و مصدومیت از دست داد و قبل از حضور اوسمار روی نیمکت در دو مسابقه به میدان رفت.در اولین بازی پرسپولیس با هدایت اوسمار قرار بود اوریه فیکس باشد اما در حین گرم کردن مصدوم شد و به میدان نرفت. به نظر می‌رسد دور بودن اوریه از شرایط مسابقه و افت واضحش نسبت به زمانی که در تیم‌های بزرگ بازی می‌کرده باعث شده اوسمار قید او را بزند و باید دید این بازیکن در زمستان چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. آیا از پرسپولیس به تیم دیگری منتقل می‌شود یا با نیمکت‌نشینی احتمالی کنار خواهد آمد؟

 

