گمانهزنی نقل و انتقالاتی پرسپولیس/ ستاره از ایتالیا میآید
پرسپولیسیها با مدیریت پیمان حدادی قصد دارند حضوری ویژه در پنجره زمستانی داشته باشند.
به گزارش ایلنا، با بازگشت اوسمار ویرا به نیمکت پرسپولیس، سرخپوشان تهران وارد مرحله جدیدی از فصل خود شدهاند. هرچند تیم در پنجره تابستانی روزهای شلوغی را سپری کرد اما اوسمار از روز اول با چشمانی باز به ایران بازگشت. او میدانست تیمی که تحویل گرفته، برای فتح لیگ برتر و جام حذفی، نیاز به تزریق خون تازه دارد و بهصراحت اعلام کرد که نقاط ضعف تیم واضح است و برای پوشش آنها به چند خرید مشخص و حیاتی نیاز دارد.
سرمربی برزیلی پرسپولیس در مذاکرات خود با مدیران باشگاه خواستار بودجه مناسب برای نقل و انتقالات نیمفصل شد تا بتواند بازیکنان مدنظرش را جذب کند.
بر همین اساس تاکنون، سه گزینه کلیدی به باشگاه معرفی شده و محمد انصاری، معاون پرسپولیس، مأمور نظارت دقیق بر فرایند جذب این بازیکنان است. در واقع اوسمار تنها نامها را اعلام میکند و انجام مذاکرات و توافقات برعهده معاونت ورزشی باشگاه است. البته سرمربی برزیلی خواسته اسامی گزینههای مدنظرش فاش نشود تا تمرکز تیم تا پایان نیمفصل حفظ شود و با همین ترکیب، حداکثر امتیازات جمعآوری شده و سپس، با تیم تقویتشده، به سوی جامها حملهور شود.
اولین گزینه، مهاجم نوک قدبلند و گلزنی است از لیگهای شرق آسیا ؛ گزینهای برزیلی، ۳۱ساله، با قد ۱.۸۹متر و لقب «گل». او سال گذشته با تیمش قهرمان لیگ کشورش شد و حالا که فصل آنجا به پایان رسیده و قراردادش هم تمام شده، آماده انتقال به ایران است. سابقه درخشان در آسیا از ۲۰۲۰؛ حضور در چونبوک موتورز کرهجنوبی و سپس چین، جایی که در ۴۱ بازی، ۲۷ گل به ثمر رساند.
دومین پست، هافبک دفاعی-تهاجمی است شبیه احمد نوراللهی. باشگاه حتی شرایط بازگشت احمد نور را جویا شده، اما اوسمار گزینهای برزیلی از سریآ ایتالیا را در لیست دارد. اوسمار میخواهد بازیکنی شبیه احمد نوراللهی داشته باشد و در این زمینه نیز یک گزینه برزیلی از سریآ در لیست قرار گرفته است. این بازیکن میتواند نظم میانه میدان پرسپولیس را تقویت کرده و وظایف دفاعی و هجومی را به شکل همزمان انجام دهد.
سومین نیاز، یک دفاع راست مطمئن است که در حملات هم بهسرعت اضافه شود، ظاهراً اوسمار از عملکرد اوریه رضایت کافی ندارد و میخواهد تیمش با فولبکهای رونده قدرت مضاعفی در خط حمله داشته باشد.
اوسمار باور دارد با پوشش این سه پست و جذب بازیکنان مدنظر او، سرخها را به ماشین قهرمانی تبدیل خواهد کرد.