گتوزو: تمرکز کامل بازیکنان ایتالیا برای دیدارهای انتخابی جام جهانی ضروری است

به گزارش ایلنا، جنارو گتوزو سرمربی تیم ملی ایتالیا خواستار تمرکز بالای بازیکنانش در دو دیدار حساس در انتخابی جام جهانی شد. ایتالیا پنجشنبه پیش‌رو در مولداوی با این تیم روبه‌رو خواهد شد و یکشنبه آینده نیز در میلان میزبان نروژ است. ایتالیایی‌ها در گروه I با سه امتیاز اختلاف نسبت به نروژ صدرنشین، دوم هستند.

گتوزو در نشست خبری پیش از مسابقه با مولداوی گفت: بازی ساده‌ای نخواهد بود. من می‌خواهم حداکثر تعهد را برای ادامه کاری که در ماه سپتامبر شروع کردیم از بازیکنانم ببینم. مسابقه مقابل مولداوی مهم‌ترین مسابقه است چون آماده ‌شدن برای مسابقه مقابل نروژ آسان‌تر است. ما می‌دانیم که مولداوی ممکن است برای ما مشکل‌ساز شود و به همین خاطر با تمام توان در میدان حضور خواهیم داشت.

انتهای پیام/