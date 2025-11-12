پائولو دیبالا به بوکاجونیورز بازمیگردد؟
پائولو دیبالا، ستاره آرژانتینی رم، به دنبال بازگشت به فوتبال کشورش است و احتمال دارد دوران حرفهای خود را در تیم بوکاجونیورز ادامه دهد.
به گزارش ایلنا، پائولو دیبالا مشتاق بازگشت به فوتبال آرژانتین و ادامه دوران حرفهایاش در تیم بوکاجونیورز است. تمدید قرارداد دیبالا با رم در حال حاضر در هالهای از ابهام قرار دارد چراکه دستمزد ستاره آرژانتینی برای باشگاه ایتالیایی بسیار سنگین است. به نوشته توتو اسپورت، قرارداد کنونی این بازیکن با جالوروسی تابستان آینده به پایان میرسد و هنوز خبری مبنی بر تمدید قراردادش منتشر شده است.
گفته میشود او بهطور جدی بازگشت به آرژانتین را مدنظر دارد و در حال بررسی انتقال به بوکاجونیورز است. دیبالا از سال ۲۰۲۲ برای رم توپ میزند. او در این فصل ۹ بازی در تمام رقابتها انجام داده، دو گل زده و یک پاس گل داده است.