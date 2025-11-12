خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پائولو دیبالا به بوکاجونیورز بازمی‌گردد؟

پائولو دیبالا به بوکاجونیورز بازمی‌گردد؟
کد خبر : 1712929
لینک کوتاه کپی شد.

پائولو دیبالا، ستاره آرژانتینی رم، به دنبال بازگشت به فوتبال کشورش است و احتمال دارد دوران حرفه‌ای خود را در تیم بوکاجونیورز ادامه دهد.

به گزارش ایلنا،  پائولو دیبالا مشتاق بازگشت به فوتبال آرژانتین و ادامه دوران حرفه‌ای‌اش در تیم بوکاجونیورز است. تمدید قرارداد دیبالا با رم در حال حاضر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد چراکه دستمزد ستاره آرژانتینی برای باشگاه ایتالیایی بسیار سنگین است. به نوشته توتو اسپورت، قرارداد کنونی این بازیکن با جالوروسی تابستان آینده به پایان می‌رسد و هنوز خبری مبنی بر تمدید قراردادش منتشر شده است.

گفته‌ می‌شود او به‌طور جدی بازگشت به آرژانتین را مدنظر دارد و در حال بررسی انتقال به بوکاجونیورز است. دیبالا از سال ۲۰۲۲ برای رم توپ می‌زند. او در این فصل ۹ بازی در تمام رقابت‌ها انجام داده، دو گل زده و یک پاس گل داده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ