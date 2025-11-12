خبرگزاری کار ایران
کریستیانو رونالدو از خداحافظی احتمالی فوتبال خبر داد

کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی النصر عربستان، اعلام کرد احتمالاً طی یک تا دو سال آینده از فوتبال خداحافظی خواهد کرد.

به گزارش ایلنا،  کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی النصر عربستان، اعلام کرد که احتمالاً تا یک یا دو سال آینده از فوتبال خداحافظی خواهد کرد. او در یک نشست گردشگری در ریاض گفت که رقابت‌های بزرگ بین‌المللی تابستان آینده در امریکا، کانادا و مکزیک می‌تواند آخرین حضورش در صحنه جهانی باشد.

رونالدو با اشاره به سن ۴۱ سالگی خود اظهار داشت که «زمان درستی برای خداحافظی فرا رسیده است»، اما تأکید کرد که فعلاً از بازی و لحظاتش در زمین فوتبال لذت می‌برد. این ابرستاره ۴۰ ساله که همچنان در سطح بالای فوتبال در حال درخشش است، تابستان ۲۰۲۵ قرارداد جدیدی با النصر امضا کرده و قصد دارد آن را تا پایان ادامه دهد.

رونالدو در تلاش است تا به رکورد تاریخی هزار گل در دوران حرفه‌ای خود دست یابد. او همچنین از احتمال بازی در کنار پسرش، کریستیانو جونیور سخن گفت، اتفاقی که می‌تواند یکی از رؤیایی‌ترین لحظات دنیای فوتبال باشد.

 

