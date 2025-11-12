جدال بارسلونا و فدراسیون فوتبال اسپانیا بر سر لامین یامال

به گزارش ایلنا، لامین یامال باز هم سوژه دعوای بارسلونا و فدراسیون فوتبال اسپانیا شده است. باشگاه بارسلونا معتقد است که فدراسیون اسپانیا بلافاصله در جریان درمان به کار گرفته شده برای لامین یامال قرار گرفته بود. یامال همچنان تحت نظارت کادر پزشکی باشگاه بارسلونا قرار دارد که طبق تأیید منابع نزدیک به باشگاه آبی‌و‌اناری‌ها، در ارتباطی دائمی با فدراسیون فوتبال اسپانیا هستند تا بهترین شرایط ممکن و روند بهبود درست و مطمئن برای این بازیکن تضمین شود.

این درمان شامل یک دوره استراحت و یک روند پیگیری مشخص است که فدراسیون فوتبال اسپانیا بلافاصله توسط کادر پزشکی باشگاه بارسلونا از آن مطلع شد. باشگاه بارسلونا تأکید می‌کند که مسئولانه و هماهنگ عمل می‌کند و همین باعث شده است که مدیران بارسا از رفتارهای فدراسیون فوتبال اسپانیا متعجب و ناراحت شوند.

