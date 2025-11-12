لیونل مسی از دلتنگی برای بارسلونا تا آرامش در اینترمیامی

به گزارش ایلنا، فوق ستاره آرژانتینی از دلتنگی برای بارسلونا، تجربه پاریس، آرامش در اینترمیامی و رؤیای جام جهانی ۲۰۲۶ گفت. لیونل مسی در گفت‌وگویی با نشریه اسپورت اسپانیا، با نگاهی صادقانه به گذشته، از دوران پرافتخار خود در بارسلونا، جدایی تلخ از این باشگاه و زندگی تازه‌اش در امریکا سخن گفت.

او در ابتدای گفت‌وگو با احساسی آمیخته از نوستالژی گفت: «هر بار که درباره بارسلونا یا مردمش می‌شنوم، پر از احساس می‌شوم. واقعاً دلم برای آن روزها تنگ شده است. شاید حالا بیشتر از زمانی که آنجا بودم از خاطراتش لذت می‌برم.»

مسی اعتراف کرد که انتظار نداشت به شکلی که رخ داد از بارسلونا جدا شود: «بعد از سال‌ها زندگی در آنجا، آن‌طور که تصور کرده بودم خداحافظی نکردم. همیشه فکر می‌کردم تمام دوران حرفه‌ای‌ام را در بارسا بگذرانم. اما عشق هواداران همیشه با من می‌ماند.»

او درباره سال‌های حضور در بارسلونا گفت: «۱۶ سال در تیم اول بودم و بیش از ۲۰ سال از زندگی‌ام را آنجا گذراندم. من در آن شهر رشد کردم، پدر شدم و بخش بزرگی از وجودم هنوز آنجاست.»

در بخشی دیگر، درباره دوران حضورش در پاری‌سن‌ژرمن گفت: «پاریس برای من کابوس نبود، اما خوشحال هم نبودم. از نظر فوتبالی حس خوبی نداشتم، هرچند تجربه خانوادگی خوبی بود. در میامی اما دوباره آرامش پیدا کردم، زندگی‌مان شبیه سال‌های کاستلدفلز است، آرام و نزدیک به خانواده.»

او درباره زندگی در امریکا افزود: «اینجا همه چیز متفاوت است. فشار کمتر است و می‌توانم بیشتر با خانواده‌ام باشم. هنوز می‌خواهم برنده شوم، اما آرام‌تر زندگی می‌کنم و از لحظه‌ها لذت می‌برم.»

مسی در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره انگیزه‌اش برای ادامه فوتبال گفت: «من عاشق فوتبال و رقابت هستم. از باختن متنفرم. تا وقتی بدنم اجازه دهد، ادامه می‌دهم. روزی که احساس کنم دیگر نمی‌توانم در سطح بالا باشم، کنار می‌کشم.» او همچنین درباره خداحافظی هم‌تیمی‌های قدیمی‌اش گفت: «بازنشستگی جوردی آلبا برایم غافلگیرکننده بود. ما سال‌ها کنار هم بودیم و دیدن این لحظه‌ها حس عجیبی دارد.»

در پایان، درباره جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «این جام برای من خاص است. اگر از نظر بدنی آماده باشم، می‌خواهم دوباره برای آرژانتین بازی کنم. جام جهانی همیشه بزرگ‌ترین رویداد فوتبال است.»

مسی در پایان خطاب به هواداران بارسلونا تأکید کرد: «ما دلتنگ بارسلونا هستیم. خانه‌مان آنجاست و مشتاق بازگشت به ورزشگاه جدید و دیدن دوباره هواداران هستم.»

