جرمی دوکو؛ پدیدهای که لیگ برتر را لرزاند
جرمی دوکو، ستاره جوان بلژیکی منچسترسیتی، در فصل جدید لیگ برتر به یکی از تماشاییترین بازیکنان اروپا تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، جرمی دوکو، ستاره جوان منچسترسیتی، حالا دیگر از یک استعداد خام به وینگری تبدیل شده که متوقف کردنش تقریباً غیرممکن است. بازیکنی که از ۱۵سالگی نگاهها را به خود جلب کرده بود، حالا با نمایشی خیرهکننده برابر لیورپول ثابت کرد چرا پپ گواردیولا برای جذب او ۵۵میلیون پوند پرداخت کرد.
در پیروزی ۳–صفر منچسترسیتی برابر لیورپول، دوکو یکی از درخشانترین نمایشهای فردی فصل را ارائه داد؛ نهفقط با یک لحظه جادو، بلکه با تکرار حرکات تکنیکی و نفوذهای ویرانگر در تمام طول بازی. آمار او یادآور روزهای اوج ادن آزار است؛ آخرین بازیکنی که توانست در یک بازی لیگ برتر، بیش از هفت دریبل موفق، هفت نبرد برنده و سه شوت در چهارچوب ثبت کند.
دوکو از زمان پیوستن به سیتی در سال ۲۰۲۳، مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است. شروع طوفانیاش با بازی درخشان برابر یونایتد و بورنموث همه را هیجانزده کرد، اما مصدومیت شش هفتهای و افت مقطعی باعث شد جایگاهش در ترکیب اصلی متزلزل شود. حتی گواردیولا نیز در مقاطعی از عملکرد او انتقاد کرد. با این حال، دکو با صبر و تلاش دوباره اعتماد مربی اسپانیایی را بهدست آورد و حالا یکی از ارکان اصلی تیم است؛ بازیکنی که در ۱۶بازی از ۱۷دیدار این فصل حضور داشته است.
پپ گواردیولا درباره شاگرد بلژیکیاش میگوید: «دوکو شاید هرگز گلزن بزرگی نباشد، اما تواناییاش در دریبل و شجاعتش با و بدون توپ واقعاً خاص است. او گوش میدهد و تلاش میکند بهتر شود.» این تحسین از سوی مربیای که سخت به تعریف از بازیکنانش میپردازد، نشانهای از بلوغ فوتبالی دکو است.
تغییر اصلی در بازی دوکو، همان چیزی است که اسطورههایی چون تیری آنری هم بر آن تأکید کردهاند؛ او حالا «با نقشه بازی میکند»، دیگر صرفاً به غریزه تکیه ندارد. دوکو حالا میداند چه زمانی باید سرعت بگیرد و چه زمانی بازی را آرام کند. نتیجه، بازیکنی است که هم تماشاگران را به وجد میآورد و هم مدافعان را سردرگم.
خود دوکو در توضیح تحولش میگوید: «این فصل یاد گرفتم بدون ترس بازی کنم. ایمان دارم، تمرکز دارم و همتیمیهایی دارم که به من اعتماد دارند.»
نمایش خیرهکنندهاش برابر لیورپول، او را از یک «سوپرساب» به یکی از کلیدیترین مهرههای سیتی تبدیل کرد. جرمی دوکو حالا دیگر فقط یک استعداد آیندهدار نیست؛ او ستارهای است که در حال شکل دادن به دوران طلایی خودش در لیگ برتر است.