ادامه ناکامی تیم ملی تیراندازی ایران در قهرمانی جهان مصر
مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مصر در حالی ادامه دارد که عملکرد تیم ملی ایران تا این مرحله رضایتبخش نبوده است.
به گزارش ایلنا، مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مصر در حال برگزاری است اما عملکرد تیمملی تیراندازی ایران در این مسابقات تا اینجای کار راضیکننده نبوده است.
تیراندازی ایران در مرحله مقدماتی این مسابقات عملکرد خوبی نداشت. در پایان مرحله مقدماتی تپانچه بادی مردان جواد فروغی قهرمان المپیک توکیو به مصاف رقبای خود رفت اما این تیرانداز نامدار ایران نتوانست عملکرد خوبی را داشته باشد و در نهایت هم در رده هشتادم قرار گرفت.
مسابقات تپانچه بادی ۱۰ متر آقایان در سومین روز مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان برگزار شد و فروغی تنها نماینده ایران نبود که در خط آتش ایستاد. وحید گلخندان هم با ۵۸۲ امتیاز سیزدهم شد و امیر جوهریخو با ۵۷۳ امتیاز در رده شصت و چهارم قرار گرفت. به این ترتیب تیم آقایان ایران با ترکیب فروغی، گلخندان و جوهریخو با ۱۷۲۴ امتیاز در رده یازدهم قرار گرفت.
البته این دو شرکتکننده ایران هم خیلی مورد توجه نبودند و توقعی از آنها نمیرفت اما جواد فروغی روزی قهرمان المپیک بوده و از او توقع زیادی بود اما ظاهراً او هم دیگر قرار نیست فروغی داشته باشد. این برای چندمین بار است که فروغی در مسابقات تیراندازی عملکرد ضعیفی داشته است.
مشخص نیست که بعد از المپیک توکیو چه اتفاقی رخ داده است که فروغی از مسیر اصلی خودش خارج شده و دیگر نمیتواند درخششی در مسابقات قهرمانی جهان داشته باشد. البته مجموعه فدراسیون حال و روز خوبی ندارد و دیگر ستارههای این رشته هم مدتهاست که عملکرد خوبی نداشتند.
در همین مسابقات هانیه رستمیان در فینال تپانچه بادی ۱۰ متر زنان در رده پنجم ایستاد و مدال را از دست داد. همچنین سامیه یاسی با ۵۷۴ امتیاز در رده بیست و چهارم و مینا قربانی با ۵۷۰ امتیاز در رده چهل و سوم قرار گرفتند. تیم زنان ایران نیز با ترکیب رستمیان، قربانی و یاسی و با امتیاز ۱۷۲۹ در جایگاه چهارم ایستاد.
دیگر ستاره تیراندازی ایران یعنی نجمه خدمتی به همراه هادی قرهباغی با امتیاز ۶۲۷.۱ در رده چهل و یکم ایستاد و تیم دوم کشورمان با ترکیب ساینا تیموری و امیر محمد نکونام با ۶۲۴.۹ امتیاز در جایگاه پنجاه و پنجم قرار گرفت. در دسته دو مرحله حذفی تفنگ سه وضعیت امیرمحمد نکونام نیز با رکورد ۵۸۴.۲۸ در رده بیست و یکم و هادی قرهباغی با رکورد ۵۷۶.۲۱ در رده سی و پنجم قرار گرفتند و نکونام به مرحله مقدماتی راه یافت. اینها نشان میدهد که تیرهای تیراندازی ایران مدتهاست که به هدف نمینشیند و از سیبل فاصله زیادی دارد و باید فکری به حال این مجموعه کرد. فکری که بتواند گرهها را باز کند و اعتبار گذشته این فدراسیون را برگرداند.