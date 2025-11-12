سقوط آزاد شمشیربازی ایران در رنکینگ جهانی

رنکینگ و رتبه‌بندی جدید جهانی شمشیربازی اعلام شد. رتبه‌بندی که پیش‌بینی می‌شد به‌واسطه شکست و ناکامی‌های پی‌درپی و سریالی تیم‌های ملی شمشیربازی ایران خصوصاً در بخش سابر، شیب نزولی جدی و تندی را تجربه کند. ملی‌پوشان شمشیربازی و تیم برنامه‌ریز این مجموعه با توجه به نتایج و رتبه‌بندی ضعیفی که صورت گرفته است، تقریباً اینطور به نظر می‌رسد که برای هیچ با رقبای بین‌المللی خود دوئل می‌کنند!

4 پله افتادیم!

تیم ملی شمشیربازی سابر ایران در رنکینگ جدید جهان به رده نوزدهم سقوط کرد. سقوط آزادی که قطعاً به صورت مستقیم با نتایج ضعیف و شکست‌های پی‌درپی ملی‌پوشان این رشته همسو و هم‌مسیر است. تیم ملی شمشیربازی ایران که سال گذشته موفق شده بود در جام جهانی الجزایر روی سکوی نایب قهرمانی این رقابت‌ها جا خوش کند، در شرایطی بدون داشتن کاپیتان خود یعنی علی پاکدامن که ستاره سال گذشته تیم ملی سابر در الجزایر بود، راهی این تورنمنت شد که حداقل بتواند از عنوان نایب قهرمانی خود دفاع کند، اما حالا با کسب ناکامی و شکست‌های پی‌درپی در جام جهانی الجزایر، در رتبه‌بندی و رنکینگ جدید جهانی این رشته نیز سقوط آزادی تلخ و نگران‌کننده را تجربه کند. فدراسیون جهانی شمشیربازی پس از پایان جام جهانی الجزایر نهایتاً رنکینگ جدید انفرادی و تیمی خود را اعلام کرد. اگرچه تنها نیما زاهدی موفق شد در رنکینگ انفرادی صعودی دست و پا شکسته را تجربه کند اما او نیز در الجزایر نتوانست نتایج و عملکرد تحسین‌برانگیز و شگفتی‌آفرینی داشته باشد. علی پاکدامن کاپیتان تیم ملی سابر ایران نیز به دلیل غیبت در مسابقات و ناکامی‌هایی که در میادین قبلی تجربه کرده بود تنزل رتبه و جایگاه داشت. پاکدامن در رتبه‌بندی جدید از رتبه 21 جهان به رتبه 23 دنیا تقلیل جایگاه داشت و عقبگردی نگران‌کننده را به خود در رنکینگ جهانی اختصاص داد. محمد فتوحی هم که پیش از این رتبه 88 دنیا را به خود اختصاص داده بود، با سقوط به رنکینگ 121 دنیا نسبت به قبل افت رتبه محسوس و ناامیدکننده‌ای را تجربه کرد. تیم ایران هم از رده پانزدهم به نوزدهم رنکینگ سقوط کرد. در جریان جام جهانی الجزایر که ما حتی نتوانستیم از عنوان نایب قهرمانی سال گذشته خود دفاع کنیم، نیما زاهدی که بهترین نماینده ایران بود تا جدول 64 نفره پیش رفت اما او هم با شکست مقابل قهرمان المپیک بازنده بود تا پکیج ناکامی‌های شمشیربازی در الجزایر تکمیل شود. پیش از او دیگر نمایندگان ایران نیز قبل از رسیدن به جدول اصلی حذف شدند و سریال باخت‌های شمشیربازی در تورنمنت‌های یک‌سال اخیر کامل شد. در بخش تیمی هم ایران با شکست در اولین دیدار و کسب جایگاه هجدهم در میان ۲۷ تیم شرکت‌کننده به کار خود پایان داد.

اتاق فکر فدراسیون همه‌جا هست جز شمشیربازی!

جام جهانی الجزایر و ناکامی و شکست تلخی که تیم ملی سابر در این رویداد بین‌المللی تجربه کرد، همچنین سقوط آزاد رنکینگ شمشیربازی در رتبه‌بندی جهانی، هرج و مرج موجود در مجموعه تصمیم‌ساز فدراسیون و... همه و همه بیانگر این است که حال و روز این مجموعه خصوصاً در بخش تصمیم‌ساز و اتاق فکر شمشیربازی خوب نیست! اینکه معتقدیم حال شمشیربازی خوب نیست را می‌توان به وضوح از عملکرد فنی و شرایط حال حاضر این مجموعه در سقوط آزاد تیمی و رتبه‌بندی ستاره‌های ملی‌پوش شمشیربازی رؤیت کرد. قطعاً یکی از دلایل اصلی این سردرگمی و درجا زدن‌های شمشیربازی ایران این است که فکر، ذهن و تمرکز گردانندگان اصلی این مجموعه روی سروشکل دادن به وضعیت نامطلوب و ترمیم نقاط ضعف و ناکامی‌های شمشیربازی ایران صددرصد معطوف و متمرکز نیست!

وقتی مدیران تصمیم‌ساز این فدراسیون به‌جای اینکه دنبال حل کردن مشکلات و ناکامی‌های تیم ملی و فکری اساسی برای ایجاد تغییر و تحول در کادرفنی تیم‌های ملی باشند، دنبال پست گرفتن و مراودات شخصی خود در لیگ کشتی و تیم‌های لیگ برتری فوتبال هستند، چطور می‌توان توقع داشت که مشکلات تودرتوی این روزهای شمشیربازی حل و فصل شده و این مجموعه از گردابی که در آن گرفتار شده است، خارج شوند؟! قبول داشته باشیم یا نه حال شمشیربازی ایران خوب نیست. این را ما نمی‌گوییم، زیرا می‌شود روزگار خراب این مجموعه را از نتایج و عملکرد فنی نامطلوبی که پیوسته تیم‌های ملی شمشیربازی ایران در تورنمنت‌های مختلف درگیرش هستند دریافت و احساس کرد. قطعاً تا زمانی که سکانداران اصلی این مجموعه گرفتار و درگیر مراودات شخصی و اولویت بخشیدن منافع شخصی به منافع ملی و خارج از حوزه تخصصی شمشیربازی هستند، در روی همین پاشنه برای شمشیربازی ایران می‌چرخد.

