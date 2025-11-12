به گزارش ایلنا، ایلیا صالحی‌پور نماینده جوان، خوش‌تکنیک و آینده‌دار دسته وزنی 88 کیلوگرم کشورمان، جوانی از استان خوزستان است که قطعاً می‌توان به آینده او امیدوار بود. صالحی‌پور نماینده کاروان وزنه‌برداری ایران در ریاض عربستان اگرچه در رقابت‌های جهانی نروژ که همین چندی پیش در شهر فورده برگزار شد ناکام بود اما در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی باخت نروژ خود را جبران کرد و با مدال طلایی رنگی که در یکضرب بدست آورد، نام وزنه‌برداری را نیز به عنوان رشته طلایی در کاروان کشورمان ثبت کرد.

درخشان در یکضرب

قطعاً اگر نیم نگاهی به جدول رده‌بندی دسته وزنی 88 کیلوگرم گروه A بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی بیندازیم، درخواهیم یافت که رقابت اصلی برای کسب مدال‌های طلای یکضرب، دوضرب و مجموع، حتی قبل از روی تخته رفتن وزنه‌برداران این دسته وزنی بین ایلیا صالحی‌پور و سرور زفرجانف از ازبکستان بود.

در یکضرب صالحی‌پور مقتدرانه توانست رقیب قدرتمند ازبک خود را از پیش رو برداشته و مدال طلای این حرکت را به نام خود ثبت کند. صالحی‌پور در یکضرب ابتدا وزنه 153 کیلوگرم را مهار کرد. این وزنه‌بردار در حرکت دوم هم وزنه 155 کیلوگرمی را ثبت کرد تا نشان دهد که برای طلای این حرکت برنامه دارد.

نماینده دسته وزنی 88 کیلوگرم در حرکت پایانی یکضرب با مهار وزنه 162 کیلوگرم پس از اینکه رقیب ازبکش با ناکامی از مهار وزنه 163 کیلوگرمی از طلای یکضرب دور شد، مدال طلای خود را تثبیت کرد تا نام وزنه‌برداری هم در جمع طلایی‌های کاروان ایران جا بگیرد. زفرجانف در این حرکت با 161 کیلوگرم نقره گرفت و یوسف عربستانی به برنز یکضرب رسید.

طلای دوضرب و مجموع به نام زفرجانف

در حرکت دوضرب و مجموع اما همان‌طوری که پیش‌بینی می‌شد، زفرجانف ازبک نسبت به ایلیا صالحی‌پور از شرایط بهتری برخوردار بود. این وزنه‌بردار قدرتمند ازبکستانی با مهار وزنه 202 کیلوگرمی هم در دوضرب به طلا رسید و هم در مجموع نشان ارزشمند طلای این دسته وزنی را به اسم خود و ازبک‌ها سند زد. ایلیا صالحی‌پور در این حرکت با توجه به ثبت وزنه 197 کیلوگرم و ناتوانی در مهار وزنه 202 کیلوگرم در حرکت سوم، به‌خاطر اینکه وزنه‌بردار کشور الجزایر موفق شده بود در دوضرب وزنه 201 کیلوگرم را مهار کند، به مدال برنز دوضرب اکتفا کرد. در این حرکت وزنه‌بردار الجزایر با 201 کیلوگرم در دوضرب نقره گرفت.

در مجموع نیز زفرجانف با 363 کیلوگرم قهرمان شد. ایلیا صالحی‌پور با 359 کیلوگرم روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد و وزنه‌بردار الجزایر با 354 کیلوگرم روی سکوی برنزی مجموع جاخوش کرد.

قطعاً اینکه صالحی‌پور موفق به کسب سه مدال در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی شد، اتفاقی مثبت و امیدوارکننده است. اما با نیم نگاهی به جدول دسته وزنی 88 کیلوگرم می‌توان رویت کرد که سطح کیفی این رقابت، خیلی مطلوب نبود. تنها رقیب جدی صالحی‌پور همین وزنه‌بردار ازبک بود که نهایتاً در مجموع نتوانستیم آن را مغلوب کنیم و در پشت و روی صحنه به آنها باختیم.

