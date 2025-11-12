به گزارش ایلنا، محمدامین حزباوی، مدافع جوان تیم سپاهان و تیم ملی فوتبال ایران، در جریان تمرین عصر دوشنبه تیم ملی در مرکز ملی فوتبال دچار مصدومیت شد و به همین دلیل از همراهی ملی‌پوشان در تورنمنت چهارجانبه امارات بازماند. این بازیکن ۲۲ ساله که با تصمیم امیر قلعه‌نویی در فهرست تیم ملی بزرگسالان قرار گرفته و به اردوی تیم امید نرفته بود، حالا به‌دلیل آسیب‌دیدگی ناچار است در تهران بماند تا مراحل درمانی خود را زیر نظر کادر پزشکی پیگیری کند. حزباوی در فصل جاری نمایش درخشانی در ترکیب سپاهان داشته و در هشت دیدار لیگ برتر، سه مسابقه لیگ قهرمانان آسیا و یک بازی لیگ نخبگان به میدان رفته است. او در این مدت دو گل در رقابت‌های داخلی و یک گل در آسیا به ثمر رسانده و از آماده‌ترین مدافعان لیگ محسوب می‌شد. با این حال، مصدومیت او می‌تواند برای طلایی‌پوشان اصفهانی نیز خبر ناخوشایندی باشد.

مدافع ملی‌پوش سپاهان تاکنون هفت بازی ملی زیر نظر قلعه‌نویی انجام داده و در فیفادی گذشته نیز در ترکیب اصلی تیم ملی مقابل تانزانیا حضور داشت، اما حالا با مصدومیت جدیدش، فرصت حضور در دیدارهای تدارکاتی فیفادی ماه نوامبر را از دست داده است. این شرایط، تردیدهایی جدی را در خصوص وضعیت خط دفاعی تیم ملی پیش از جام جهانی ایجاد کرده است و برنامه امیر قلعه‌نویی برای زوج دفاعی‌اش در ادامه بازی‌های تدارکاتی و بازی‌های جام جهانی چندان مشخص نیست.

اعتماد به زوج شجاع و کنعانی؟

در جام ملت‌های آسیا و بازی‌های حساس مقدماتی جام جهانی، قلعه‌نویی نشان داد که توجهی ویژه به زوج دفاعی سابق پرسپولیس یعنی شجاع خلیل‌زاده و حسین کنعانی‌زادگان دارد که در آستانه جام جهانی ۲۰۲۲ و با تصمیم کارلوس کی‌روش از ترکیب اصلی تیم ملی ایران کنار گذاشته شدند. در اردوهای اخیر اما با توجه به غیبت کنعانی به دلیل مصدومیت و عدم دعوت از خلیل‌زاده در کافا، دیگر بازیکنان تیم ملی نیز فرصت حضور در قلب خط دفاعی تیم را پیدا کردند اما تا اینجا، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند نظر مثبت امیر قلعه‌نویی را به طور کامل جلب کنند. عارف آقاسی، علی نعمتی، محمدمهدی زارع و حسین ابرقویی، بازیکنان دفاعی بوده‌اند که طی یک‌سال اخیر از سوی امیر قلعه‌نویی، فرصت حضور در ترکیب تیم ملی را پیدا کرده‌اند اما هیچ‌گونه زوج‌سازی در سطح زوج‌سازی بین شجاع و کنعانی ایجاد نشده است.

تغییر رویه با بازگشت حسینی؟

مجید حسینی که طی دو سال گذشته با مصدومیت‌های شدید درگیر بوده، سرانجام در حالی که توانسته جایگاه خود در ترکیب اصلی کایسری اسپور را بازیابی کند به اردوی تیم ملی بازگشته است. حسینی در رقابت‌های بزرگی چون جام جهانی و جام ملت‌ها، همواره انتخاب مطمئنی برای کادرفنی تیم ملی ایران بوده و شاید فرم او در این اردو و بازی‌های پیش رو در تورنمنت العین، معادلات خط دفاعی تیم ملی برای جام جهانی را برهم بزند. در حال حاضر با توجه به فرم مدافعان حاضر در لیگ برتر، خط خوردن حسین ابرقویی و شرایطی که برای عارف آقاسی در استقلال پیش آمده، نگرانی زیادی پیرامون اوضاع خط دفاعی تیم ملی ایجاد شده است. علاوه بر آن بازیکن موردعلاقه امیر قلعه‌نویی یعنی شجاع خلیل‌زاده نیز به طور واضح در این فصل افت کرده و در جام جهانی ۳۷ ساله خواهد بود؛ حالا سؤال اینجاست که آیا این خط دفاعی با حضور کنعانی و شجاع، توان رقابت با خط حمله سریع رقبای ما در جام جهانی و بازی در هوای احتمالاً گرم و شرجی امریکا را دارد؟

