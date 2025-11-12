خبر ناامید کننده و عجیب از تیم امید در روسیه: تمرین در زمین کشاورزی!

به گزارش ایلنا، همزمان با تیم ملی بزرگسالان کشورمان که برای حضور در تورنمنت چهارجانبه العین به امارات سفر کرده، تیم امید ایران نیز خود را برای حضور در بازی‌های جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا در عربستان آماده می‌کند و به همین دلیل، در تورنمنتی به میزبانی کشور قرقیزستان شرکت کرده است. حضور در یک تورنمنت بین‌المللی و برگزاری بازی‌های تدارکاتی برای تیم امید ایران برخلاف اردوهای اخیر پیش از رقابت‌های مقدماتی، نشانه‌ای از بهبود نسبی شرایط در تدارکات این تیم خواهد بود. در اردوهای قبلی ایران به جای تقابل با تیم‌های مطرح آسیایی در این رده سنی، به مصاف تیم‌های لیگ چون فجرسپاسی، پیکان، شمس‌آذر، ذوب‌آهن و سپاهان رفته بود و تنها بازی تدارکاتی ایران با یک تیم ملی، مقابل چین تایپه در امارات و پیش از آغاز بازی‌های مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا برگزار شد. روسیه، قرقیزستان و بحرین در این مسابقات، حریفان ایران خواهند بود و برگزاری سه بازی تدارکاتی برای افزایش هماهنگی تیم و رسیدن روانخواه به ترکیب ایده‌آل، تا حدودی این سرمربی را راضی کرده است.

با این حال تصاویری که از اولین تمرین تیم امید ایران در قرقیزستان منتشر شد، تا حد زیادی هواداران فوتبال ملی کشور را نگران کرده است. چمن ورزشگاه نفتی شهر کوچکتور آتا که میزبان اولین تمرین تیم زیر ۲۳ سال ایران در قرقیزستان بود، به شکل عجیبی در این تصاویر خشک و بی‌کیفیت به نظر می‌رسید و با این شرایط، احتمال مصدومیت بازیکنان جوان فوتبال ایران در این زمین نیز وجود دارد. این در حالی است که محمدجواد حسین‌نژاد و محمدمهدی زارع به عنوان دو لژیونر تیم امید کشورمان به جای حضور در اردوی تیم ملی، در اردوی تیم ملی امید حاضر شده‌اند و در روز نخست اردوی خارجی به همراه سایر بازیکنان در این زمین ناهموار و بی‌کیفیت تمرین خود را برگزار کرده‌اند‌؛ زمینی که بیش از اینکه زمین مناسب بازی فوتبال باشد، شبیه به زمین کشاورزی به نظر می‌رسد. سؤال اصلی از فدراسیون فوتبال اینجاست که آیا هیچ زمین تمرین بهتری در قرقیزستان وجود نداشت که ایران تمرینات خود را در آنجا برگزار کند و اگر در کشور میزبان، شرایط مناسب برگزاری تمرینات و بازی‌ها مهیا نیست، چرا قرقیزستان به عنوان میزبان اردوی تیم امید ایران انتخاب شده است؟

تیم امید ایران امروز در اولین بازی خود از تورنمنت‌ چهارجانبه قرقیزستان از ساعت ۱۳:۳۰ به مصاف تیم امید روسیه خواهد رفت؛ تیمی که مانند دیگر تیم‌های زیر نظر فدراسیون فوتبال روسیه، از زمان جنگ اوکراین تحریم شده و در مسابقات رسمی یوفا، شرکت نکرده است. با این حال تقابل با این تیم اروپایی پس از اینکه تیم امید در دو سال اخیر هیچ تورنمنت بین‌المللی و دوستانه‌ای را پشت‌سر نگذاشته است، می‌تواند محکی جدی برای شاگردان امید روانخواه باشد.

