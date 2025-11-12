آشنایی با تیم کیپ ورد: ارزشمندتر از ایران با ستاره فرهاد مجیدی

به گزارش ایلنا، شاید تا چند ماه پیش در ایران کمتر کسی اسم کیپ‌ورد را به عنوان یک کشور آفریقایی صاحب فوتبال شنیده بود اما در آستانه دیدار تیم ملی کشورمان با این تیم، نگاه‌ها به این کشور آفریقایی که سال‌های بسیار مستعمره پرتغال بود، دوخته شده است. ابتدا این تیم در رسانه‌های جهانی با اولین صعود به جام جهانی به عنوان دومین کشور کم جمعیت حاضر در تاریخ جام پس از ایسلند در رسانه‌های بین‌المللی شناخته شد و حالا این کشور با حضور در تورنمنت العین امارات، برنامه‌ای نسبتاً خوب را برای آماده‌سازی پیش از جام جهانی در نظر گرفته است. شاید بازیکنان تیم ملی فوتبال کیپ‌ورد برای بسیاری از فوتبال‌دوستان گمنام باشند اما نگاهی به فهرست این تیم با ۲۶ لژیونر نشان می‌دهد که ایران برای تقابل با این تیم، کار راحتی ندارد. جالب اینکه در ارزشگذاری پایگاه خبری ترنسفرمارکت بر اساس ارزش بازیکنان حاضر در اردوی فعلی، مجموع ارزش بازیکنان کیپ‌ورد با ۲۹ میلیون و ۵۵۰ هزار یورو، بیش از تیم ملی فوتبال کشورمان با ۲۸ میلیون و ۴۵۰ هزار یورو برآورد شده است که نشان می‌دهد این تیم، در بهترین فرم تاریخ فوتبال ملی این کشور قرار گرفته است.

ملاقات با دو ستاره ۵ میلیون یورویی

در حالی که با غیاب آزمون و قایدی، ارزشمندترین بازیکنان حاضر در ترکیب فعلی تیم ملی برای تورنمنت العین، مهدی طارمی و محمد محبی با ۳ میلیون یورو ارزش هستند، دو بازیکن تیم کیپ‌ورد با ارزش‌ ۵ میلیون یورویی شرایط بهتری از ستارگان تیم ملی ایران در ارزشگذاری پایگاه معتبر ترنسفرمارکت دارند.

کوین لنینی هافبک ۲۸ ساله تیم کراسنودار روسیه که در این فصل ۱۳ بار برای تیم باشگاهی خود به میدان رفته، یکی از این بازیکنان است که ارزش او حدود ۵ میلیون یورو تخمین زده شده است. دیگر بازیکن ارزشمند ترکیب تیم ملی کیپ‌ورد، واگنر پینا است که اکنون برای تیم ترابزون اسپور در سوپرلیگ ترکیه بازی می‌کند. او در ۱۱ بازی این فصل برای ترابزون به عنوان مدافع راست موفق به ارسال ۲ پاس گل شده و پس از عملکرد موفق در تیم اشتوریل پرتغال به سوپرلیگ ترکیه نقل مکان کرده است.

با این حال او در دو بازی آخر تیم ملی کیپ‌ورد برای صعود به جام جهانی نیمکت‌نشین بود. تلمو آرخانکو وینگر ۲۳ ساله تیم ویتوریا گیمارش پرتغال نیز ارزشی ۳ میلیون یورویی دارد که موفق شد در یکی از حساس‌ترین بازی‌های مقدماتی جام جهانی، برای کیپ‌ورد گلزنی کند.

از مهاجم ورونا تا شاگرد مجیدی در ترکیب حریف

بهترین گلزن کیپ‌ورد در مرحله مقدماتی جام جهانی و صعود تاریخی این تیم به جام جهانی ۲۰۲۶، دیلون لیورامنتو بود. لیورامنتو که ارزشی ۸۰۰ هزار یورویی دارد، اکنون به عنوان بازیکن قرضی تیم ورونا ایتالیا در تیم کاساپیا پرتغال بازی می‌کند و سرمربی بومی این تیم یعنی بوبیستا روی توانایی‌های این بازیکن بشدت حساب باز کرده است.

برونو وارلا دروازه‌بان این تیم نیز یکی دیگر از بازیکنان مطرح آنهاست که سابقه بازی برای بنفیکا و آژاکس را در کارنامه دارد و سال‌ها دروازه‌بان تیم ویتوریا گیمارش بود. وارلا که در رده‌های سنی برای تیم ملی پرتغال بازی می‌کرد و در المپیک ۲۰۱۶ ریو سنگربان اصلی پرتغال بود، اکنون برای باشگاه الحزم در لیگ عربستان بازی می‌کند. دینی بورخش وینگر چپ ۳۰ ساله نیز از دیگر بازیکنان مطرح ترکیب کیپ‌ورد است که زیر نظر فرهاد مجیدی در تیم البطائح بازی می‌کند و اخیراً اولین گل فصل خود را در جدال حساس با الوحده، وارد دروازه‌ شاگردان ژوزه مورایس کرد.

