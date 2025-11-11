محمد عمری: امیدوارم جواب اعتماد کادرفنی تیم ملی را بدهم

به گزارش ایلنا، محمد عمری، مهاجم پرسپولیس، در حاشیه تمرین امروز تیم ملی در امارات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خداراشکر می‌کنم که دوباره به تیم ملی دعوت شدم و از کادرفنی تشکر می‌کنم که بنده را قابل دانستند. امیدوارم بتوانم جواب اعتمادشان را بدهم.

او درباره تورنمنت امارات و اهمیت آن گفت: این تورنمنت تقریبا مثل جام جهانی است و بسیار مهم است. امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.

عمری درباره فضای اردوی تیم ملی با حضور باتجربه‌ها و جوانان عنوان کرد: باتجربه‌ها همیشه هوای جوانان را دارند و امیدوارم بتوانیم از تجربیات آنها استفاده کرده و به تیم ملی کمک کنیم.

مهاجم پرسپولیس همچنین درباره حریف اول ایران بیان کرد: کادرفنی تیم کیپ ورد را آنالیز کرده و تیم خوبی است. امیدوارم از آنالیز کادرفنی استفاده کنیم و نتایج مطلوبی کسب کنیم.

وی درباره ترجیحش برای بازی با مصر یا ازبکستان گفت: به نظرم بهتر است با مصر بازی کنیم، چون شبیه‌سازی جام جهانی است و احتمال برخورد با تیم‌هایی مثل مصر در جام جهانی زیاد است.

عمری درباره همکاری با امیر قلعه‌نویی افزود: زمانی که جوان بودم با گل‌گهر بازی کردیم و بعد از آن، امیرخان دست روی سرم گذاشت و از من تمجید کرد. همیشه دوست داشتم با ایشان کار کنم و حالا این افتخار نصیبم شده است.

او در پایان درباره شانس حضورش در جام جهانی گفت: تمام تلاشم را می‌کنم تا در جام جهانی حضور داشته باشم؛ بقیه‌اش دست کادرفنی است و امیدوارم به این هدف برسم.

انتهای پیام/