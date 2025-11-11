خبرگزاری کار ایران
محمد عمری: امیدوارم جواب اعتماد کادرفنی تیم ملی را بدهم

محمد عمری: امیدوارم جواب اعتماد کادرفنی تیم ملی را بدهم
مهاجم پرسپولیس درباره دعوت دوباره‌اش به تیم ملی و تورنمنت امارات گفت امیدوار است با کمک به تیم ملی و استفاده از تجربه باتجربه‌ها، نتایج خوبی در این رقابت‌ها کسب کند.

به گزارش ایلنا، محمد عمری، مهاجم پرسپولیس، در حاشیه تمرین امروز تیم ملی در امارات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خداراشکر می‌کنم که دوباره به تیم ملی دعوت شدم و از کادرفنی تشکر می‌کنم که بنده را قابل دانستند. امیدوارم بتوانم جواب اعتمادشان را بدهم.

او درباره تورنمنت امارات و اهمیت آن گفت: این تورنمنت تقریبا مثل جام جهانی است و بسیار مهم است. امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.

عمری درباره فضای اردوی تیم ملی با حضور باتجربه‌ها و جوانان عنوان کرد: باتجربه‌ها همیشه هوای جوانان را دارند و امیدوارم بتوانیم از تجربیات آنها استفاده کرده و به تیم ملی کمک کنیم.

مهاجم پرسپولیس همچنین درباره حریف اول ایران بیان کرد: کادرفنی تیم کیپ ورد را آنالیز کرده و تیم خوبی است. امیدوارم از آنالیز کادرفنی استفاده کنیم و نتایج مطلوبی کسب کنیم.

وی درباره ترجیحش برای بازی با مصر یا ازبکستان گفت: به نظرم بهتر است با مصر بازی کنیم، چون شبیه‌سازی جام جهانی است و احتمال برخورد با تیم‌هایی مثل مصر در جام جهانی زیاد است.

عمری درباره همکاری با امیر قلعه‌نویی افزود: زمانی که جوان بودم با گل‌گهر بازی کردیم و بعد از آن، امیرخان دست روی سرم گذاشت و از من تمجید کرد. همیشه دوست داشتم با ایشان کار کنم و حالا این افتخار نصیبم شده است.

او در پایان درباره شانس حضورش در جام جهانی گفت: تمام تلاشم را می‌کنم تا در جام جهانی حضور داشته باشم؛ بقیه‌اش دست کادرفنی است و امیدوارم به این هدف برسم.

